Hon öppnar nytt galleri: ”Umgåtts med konstnärer sedan jag var liten”

Varför öppnar du ett nytt galleri?

”Det här är en förlängning på Carling Dalenson som fanns i Stockholm för 25 år sedan och som startades av mina föräldrar. Sedan gick det arbetet över till att de samlade på konst. Nu kände jag att jag ville ta upp galleriverksamheten igen och göra en liten större satsning tillsammans med min pappa Theodor Dalenson. Han tyckte att den här typen av galleri saknades i Stockholm.”

Hur ser ditt konstintresse ut?

”Jag har haft ett konstintresse så länge jag kan komma ihåg, i och med att samlandet funnits i familjen och jag har umgåtts med konstnärer sedan jag var liten.”

Vad har du för roll i gallerisatsningen och vilken roll har din far Theodor Dalenson och din mor Isabella Dalenson ?

”De är medgrundare tillsammans med mig. Jag kommer främst att sköta galleriet och så ska vi tillsammans lägga en plan för vad vi vill göra. Vi vill släppa en digital plattform som är lite större där vi ökar antalet konstnärer och möjligheter att handla online så småningom. Tillsammans vill vi få det här att växa.”

Kan du berätta om er första utställning som öppnar den 24 augusti i Stockholm.

”Vi inleder med en utställning med Robert Mapplethorpe, under namnet Artists and Muses. Vi visar porträtt av många av hans konstnärsvänner från 70- och 80-talet. De ger en inblick i hans liv och New Yorks konstscen. Och sedan finns en rad av hans musor som Lisa Lyon och Sonia Resika.”

Kommer det här galleriet att gå med vinst?

”Ja, det är ju en affärsverksamhet.”