Hon körde fast på busshållplatsen

När snön utan vidare förvarning föll över Östergötland i november blev det plötsligt bråda tider för Pia Ahlberg och hennes gäng på Bröderna Zackrisson Bil & Däckverkstad. I en bransch där det är väldigt hög belastning specifika tider på året fick de alla finna sig i att varken hinna med frukost eller lunch.

”Däckbytessäsonger kan vara helt hysteriska. Även om vi som däckhotell skickar ut bokningar i tid är gemene man inte så förutseende. När kylan eller snön kommer ramlar det in folk från gatan och vill ha hjälp – direkt. Om man pressar in för mycket är risken att det går fel. Det tar tid att göra rätt”, säger Pia Ahlberg.

Hon är praktiskt taget uppvuxen i familjebolaget som grundades 1968 av hennes far Lennart Zackrisson. Som tioåring började hon städa toaletter i lokalerna, mest för att spara till en språkresa till England.

”Det var ju lagom kul, precis som att dubba däck som tonåring kanske inte var det mest prinsessaktiga man kan göra. Men jag har gått den hårda vägen. Även om däck inte är det roligaste i universum, och trots att jag aldrig har varit speciellt intresserad av bilar, har jag alltid lockats av att jobba med människor”, säger Pia Ahlberg.

Just detta var huvudanledningen till att hon lämnade sitt eget marknadsföringsbolag för att ta över generationspinnen 2009.

”I många år hade jag bestämt mig för att aldrig ta över på riktigt. Länge sålde jag bara timmar och hjälpte Lennart med kundvård, statistik och enkäter. Jag såg det som ett mellanhopp, en busshållplats på väg till något roligare. Men efterhand insåg jag att jag gillade det vi gör här, och även branschen.”

De senaste 14 åren har Pia Ahlberg i egenskap av vd försökt sätta sin prägel på familjeföretaget. Detta i en bransch som förändrats i många avseenden.

”Förr gjorde man affärer på golfbanan och rotary, nu är det upphandlingar och skriftliga offertförfrågningar som ska jämföras 17.000 gånger. Det räcker inte längre att känna ’Kalle Pettersson’ för att komma till affär. Det gäller att leverera och sätta rätt prisbild, inte minst eftersom dagens konsument är så pass upplyst och gärna jämför verkstäder.”

Pia Ahlberg konstaterar att det inte var lätt att komma in som kvinna i en mansdominerad bransch under sent 2000-tal.

”Risken som jag såg det var att jag skulle bli uppäten och utspottad om jag inte kom in med pondus. Samtidigt har jag alltid gått igång på utmaningar. Och ska man teama måste man vilja teama. Ingen vill se att ägarens dotter trippar in, sitter och dricker kaffe på sin kant och domderar. Det inger ingen respekt.”

Pia Ahlberg berättar att hennes syn på att bibehålla en platt organisation gjorde att hon snabbt blev accepterad från första början.

”I den här branschen blir det ofta så att gamla kufar drar med sina gamla kufar vid ägarskiften. Sällan kommer det in nya unga människor med eget driv. Nyckeln ligger i att få till att höja blicken och få en mix där man både tar hjälp av nytänk men samtidigt behåller kompetensen.”

Den största svårigheten, enligt Pia Ahlberg, handlar snarare om att hitta bra arbetskraft.

”Dagens unga vill inte bli rörmokare, snickare eller bilmekaniker, utan youtubers och influencers. Många tror säkert inte att detta är ett framtidsyrke, men man kan tjäna bra om man är duktig och driven.”

Pia Ahlberg beskriver moderna bilar som små databoxar, fullsprängda med teknik och finesser.

”På en verkstad måste man kunna mer än att bara hålla i en skiftnyckel. Du måste hantera komplexa system, datakommunikation och hänga med i elektrifieringen. Om du är duktig så kan du ’vandra’ uppåt.”

Sedan många år tillbaka har Pia Ahlberg vant sig vid långa arbetsveckor, inte sällan mer än 60 timmar i snitt.

”Jag brukar bära upp pappersbuntar till ett kontor som jag tror att jag kommer sitta i, men det slutar alltid med att jag hamnar i hetluften ändå. Att det aldrig är en lugn stund är faktiskt en arbetsvardag jag har kommit att trivas med.”

Under pandemin har företaget fått kämpa i takt med att många jobbat hemma och låtit bilen stå i garaget.

”Dessutom har konsumenterna blivit mer plånboksmedvetna. Men jag ser ingen vits i att priskriga. Jag brukar säga att vi är tillräckligt små för att vara följsamma, och tillräckligt stora för att kunna uträtta mirakel.”

Bröderna Zackrisson Bil & Däckverkstad Ägare: Pia Ahlberg och Jesper Ahlberg. Omsättning 2021: 13,9 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2021: 440.000 kronor. Omsättningsprognos 2022: 14 Mkr. Antal anställda: 8.