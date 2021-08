De är födda i samma vidunderliga jämtländska by. I höst ger sig Ellen Sundberg ut på turné med scenföreställningen ”Ett bloss för Bodil Malmsten”: ”Det är platsen som förenar oss”.

Det är en dag när Bjärme är exakt som Bodil Malmsten beskriver det i ”Mitt första liv – Den gudarna älskar dör inte”:

”Den sommar när fjällvindarna håller sig bortom trädgränsen finns det ingenting så vidunderligt som en by i mellersta Norrlands inland och fjälltrakter och av alla de vidunderliga byar som finns i mellersta Norrlands inland och fjälltrakter är byn där jag föddes mest vidunderlig.”

Hon föddes här 1944. Ellen Sundberg föddes 1992 och växte upp i Bjärme.

”Jag älskar Bjärme och tycker inte att hon överdriver när hon beskriver byn. Allt är helt sant enligt mig”, säger Ellen Sundberg.

Vi ses utanför hennes barndomshem, Bodil Malmsten bodde lite längre upp i byn. Den mörkröda brädväggen suger åt sig av solen, himlen är stor och Oviksfjällen vilar i horisonten. Föräldrarna lyssnade mycket på musik. Bob Dylan har varit en favorit sedan hon var liten. På kulturskolan lärde hon sig spela gitarr.

”Jag satt på mitt rum här uppe och spelade efter skolan.”

När hon vann en studiodag i en musiktävling fanns ingen återvändo:

”Det triggade jättemycket i mig, sedan skrev jag hur mycket som helst.”

Samma år som hon skulle fylla 21, 2013, släppte hon sitt debutalbum ”Black Raven”. 2015 släpptes ”White smoke and pines” och 2016 ”Cigarette secrets”, det första inspelat med Israel Nash Gripka som producent i Austin, Texas, det andra i legendariska Dreamland Recording Studios i Woodstock, New York. Hennes musik rör sig inom americanagenren med drag av pop och rock. Sångspråket är engelska, men rader på svenska letar sig också in. För tre år sedan gav hon ut ”Du sålde min biljett” där hon tolkar Kjell Höglunds musik, också han från Jämtland. I fjol släppte hon ”Levi’s Blue Eyes”, med egen musik. Då valde hon att inte förnya kontraktet med BMG utan i stället ge ut på ett mindre skivbolag i Kiruna.

”Jag kände att jag behövde göra något annat, jag hade kört fast lite.”

Foto: Malin Palmqvist

I maj kom ”Ett bloss för Bodil Malmsten”, som har fått ett mycket fint mottagande. Egentligen skulle det ha blivit en scenföreställning med premiär på Storsjöyran i Östersund i fjol. När fjolårets Storsjöyra ställdes in blev det i stället en skiva. Men i höst är Ellen Sundberg och bandet redo att ge sig ut på vägarna med scenföreställningen ”Ett bloss för Bodil Malmsten”.

Idén kom från Pontus Sillrén, bokare på United Stage och son till nyligen bortgångne Lars Sillrén, en av personerna bakom festivalen. Tillsammans med musikern och producenten Jonatan Lundberg började Ellen Sundberg tonsätta ett urval av Bodil Malmstens dikter. Texterna har alltid varit viktiga för Ellen Sundberg, de får aldrig tryckas in i en musikalisk form de inte passar i.

”Man kan ändra ett ords eller en texts betydelse genom att förlänga eller förkorta ett ord eller genom att ta en paus. Man har så mycket makt när man tonsätter.”

Nu tonsatte hon för första gången någon annans texter och arbetet flöt snabbt fram.

”Det är för att texterna är så bra. När Bodil gick bort sa hennes förläggare att hon hade sångens omedelbarhet och det tycker jag verkligen att hon har”.

Bodil Malmsten flyttade i tonåren till ett fosterhem i Vällingby men återkom till Bjärme, både i sina texter och i verkligheten. För Ellen Sundberg var hon en känd författare, men kanske mest en som bott i byn. Hon minns att de träffades när hon var åtta år.

”Hennes syskonbarn var min bästa kompis och Bodil kom med en försenad födelsedagspresent. Det var en bok och jag tänkte att en författare förstås ger bort böcker”.

När musikkarriären tog fart hade de kontakt och utväxlade skivor och böcker med posten, men träffades aldrig. Bodil Malmsten skickade sin sista diktsamling ”Det här är hjärtat” till Ellen.

”Det jag tycker så mycket om med Bodils texter är att det är mycket sorg och saknad men att det alltid finns en humor. Men i ’Det här är hjärtat’ finns det ingen humor längre.”

Elva rader hämtade ur diktsamlingen utgör skivans sista låt. Den inleds av dröjande ackord som liksom korresponderar med textens vilja att undvika den oundvikliga döden. Låten avslutas med en inspelning av Bodil Malmstens egen röst.

I februari 2016 gick Bodil Malmsten bort.

”Det känns så otroligt trist att hon inte finns. Jag vill inte gräva i vad hon har tänkt om varje text, det är skönt att ha sin egen bild av allting, men jag är så himla nyfiken på vad hon hade tyckt.”

Hon hade velat veta mer om texternas bakgrund, om Stella och änklingen i ”Döden 1986”, skivans inledande tolv minuter långa låt, som också utgår från Bjärme:

”Högt ovanför 81:an tindrar byn

lik en diamant i skyn

Vägbelysningen längs Oviksfjällen

I den dunkla tv-kvällen

Glittrar som Manhattans femte aveny

med juvelbutiken Tiffanys

Änklingen kan inte fly”

Ellen Sundberg har flyttat några mil bort, till Börön intill Locknesjön med det klargröna vattnet. Hon reser mycket i jobbet, men har aldrig haft en längtan att bo någon annanstans.

”När jag var ute och spelade mycket och kom hem hit, det känns som att man får så mycket luft”, säger hon och tar ett djupt andetag: ”Det blåser nästan alltid, men det är skönt att komma hem hit.”

Ellen Sundberg Ellen Sundberg är född 1992 och uppvuxen i Bjärme. Hon skivdebuterade 2013 och har släppt fyra fullängdsalbum med musik som rör sig mellan americana, pop och rock, ett album där hon tolkar Kjell Höglunds musik och nu senast en skiva med tonsättningar av Bodil Malmstens dikter.

Bodil Malmsten Bodil Malmsten föddes 1944 och gick bort 2016. Född och uppvuxen i Bjärme och Vällingby. Levde och verkade i Stockholm och i Finistère, Frankrike. Verksam som författare, dramatiker och poet. Debuterade med diktsamlingen ”Dvärgen Gustaf” 1977 men det egentliga genombrottet som poet kom på 1980-talet. Hennes sista bok blev diktsviten: ”Det här är hjärtat” (2015).