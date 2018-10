Hon gör glasspinnar för den medvetna barnfamiljen

Nu finns 13 smaker i sortimentet, som alla är veganska. Några fruktbaserade, några grönsaksbaserade och några med kokosmjölk. Alla råvaror är ekologiska och glassarna sötas med råsocker eller agave. I dag finns glassarna på cirka 60 försäljningsställen, främst i Stockholm, som Hotel Diplomat, Junibacken och Skansen.

”På många ställen står vi bredvid våra konkurrenter, men det har också blivit tydligt att vi är ett komplement och står för något som saknas på marknaden.”

Vem är den typiska kunden?

”Den medvetna barnfamiljen som är mån om att ge sig själv och sina barn bra mat samt de hälsomedvetna som vill veta vad de stoppar i sig. Men även de som valt en livstil som vegan eller de som vill undvika produkter med mjölk, nöt eller sädesslag.”

Under 2017 omsatte bolaget knappt en halv miljon. För 2018 ser prognosen mycket bättre ut och nu är Martina Julins plan att expandera, utanför huvudstaden och utomlands. För att växa har hon tagit in kapital från modeexperten och investeraren Emilia de Poret som även gått in i riskkapitalbolaget Backing Minds och underklädesutmanaren CDLP. Hur mycket hon går in med i Pure Paletas vill hon dock inte avslöja.