Hon får folk att älska ditt företag på sju sekunder

Den har också gjort The First Impression Company till ett Gasellföretag.

Jenny Furtenbach, vd och medgrundare av The First Impression Company.

Forskare från New York University har kommit fram till att man redan inom sju sekunder i ett första möte har tagit elva avgörande beslut som påverkar vad man tycker om någon eller något.

Den forskningen är något The First Impression Company hämtat inspriration från. Företaget huserar i centrala Stockholm – i en väl medvetet inredd lokal som ska få besökaren att känna sig både välkommen och uppskattad – något som inte är så konstigt med tanke på att det är just det som är bolagets affärsidé.

”Man måste jobba med det emotionella”, säger Jenny Furtenbach, vd och medgrundare av The First Impression Company.

Bolaget hjälper sina kunder med vilket första intryck de ger besökare. Bemötandet är viktigast, men även faktorer som hur kaffet smakar har betydelse.

”Jag brukar säga att vi är en varumärkesbyrå – men med en fysisk leverans.”

The First Impression Company börjar alltid med att genomföra en kontroll av nya kunder, där de besöker kundens kontor och gör en bedömning av det första intrycket. Mr X, som inspektören kallas, kontrollerar allt ifrån parkeringsmöjligheterna till hissmusiken. Inspektören dokumenterar noggrant om kaffet var smaklöst, varför det kändes ofräscht på toaletten och varför kundens receptionister behöver en utbildning.

Sedan skickas ett protokoll till kunden med ett totalbetyg som avgör vilka åtgärder kunden behöver ta för att ge ett bättre initialt intryck, något man också hjälper kunden med. The First Impression Company kan exempelvis bemanna kundens reception med personal, förbättra inredningen på kontoret och inte minst fixa ett bättre kaffe.

Att sälja ett första intryck kan tyckas vara en udda affärsidé – men många företag går miste om potentiella medarbetare, kunder och affärer för att de inte lägger tillräckligt mycket kraft på bolagets hjärta: kontoret, säger Jenny Furtenbach.

”Vi vill säkerställa att när en person kliver in hos en av våra kunder ska de få en underbar känsla inom sju sekunder som gör att personer känner ‘här vill jag vara.’”

Kaffemaskinernas Rolls-Roys, säger Jenny Furtenbach om kaffemaskinen som står i företagets reception. Foto: Anna Bredberg

Vad som definierar ett första intryck är inte hugget i sten, säger Jenny Furtenbach och berättar att det kan handla om flera olika faktorer, men att det finns ett misstag som sticker ut.

”Det vanligaste misstaget företag gör är att man inte ser och bekräftar sin besökare.”

Jenny Furtenbach har tidigare varit vd för Djurgården Fotbolls marknadsbolag, affärsområdeschef och marknadschef på bemanningsföretaget Adecco, konferensansvarig och reseledare. Hon har också grundat styrelsenätverket ”Boarding for success”, ett nätverk vars syfte är att få in fler kvinnor i styrelsearbete. Den gemensamma nämnaren är att hon aldrig har haft problem med att vara ledare.

”Jag har alltid varit trygg i den rollen. Att vara chef är inte samma sak som att leda människor, jag ser på ledarskap som att gå bredvid och bakom, och inte springa först och säga ‘så här gör man’. Att leda är att se människor växa.”

The First Impression Company grundades 2015 av bland annat Jenny Furtenbach och kaffeentreprenören Fredrik Stark, som några år tidigare sålt sitt framgångsrika bolag ”Kaffeknappen” till schweiziska Nestlé. Duon hade alltid pratat om att starta något tillsammans, men inte kommit till skott förrän idén med The First Impression Company föddes.

”På kaffesidan har det uppstått en situation där massa entreprenörer bara försöker sälja kaffemaskiner och pressa priser – det vill inte vi göra. Vi vill skapa något som handlar om upplevelse, känslor och relationer – bara mjuka världen. Vi vill leverera 'hela paketet'”, säger Jenny Furtenbach.

Det handlar bland annat om kvalitetskontroller samt serviceavtal på kaffemaskiner och skräddarsydda kaffesortiment utarbetade efter kundens behov.

Tillväxt är fortfarande bolagets ledord. Efter en tuffare tid under pandemin, där omsättningen för första gången sedan start vände nedåt sen start, är bolaget redo för nya utmaningar i takt med att företag återgår till sina kontor.

”Mitt mantra och driv har alltid varit att hela tiden bli bättre”, säger Jenny Furtenbach.

Foto: Anna Bredberg

The First Impression Company Ägare: Fredrik Stark, Klas Holm, Gustaf Haag, Daniel Elmesten, Veronica Pihl och Jenny Furtenbach Omsättning 2020/2021: 20 Mkr Omsättning 2021/2022 (prognos): 30 Mkr Resultat efter finansnetto 2020/21: minus 776.000 kronor Antal anställda: 60, varav 50 ambulerande konsulter på heltids- och deltidsuppdrag