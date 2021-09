Hon fångade 9/11-attacken på bild – ställer ut i ett gammalt spinneri

5 frågor till Petra Björstad, fotograf, som ställer fotoutställningen Capture nine eleven, 20 år efter sina egna upplevelser på Manhattan 2001, på Spinneriet i Lindome mellan 16 september och 10 oktober.

Berätta lite om mer om utställningen.

”Det är bilder som jag tog under 9/11 när jag var student i New York, tagna på analog kamera. Jag vill att betraktaren ska känna efter och tänka tillbaka på sin upplevelse från den dagen. Det har ju skrämt slag på hela världen, men vi har ju ändå lyckats komma förbi det.”

Hur var det att vara på plats och bevittna attentatet?

”Tufft. Länge kände jag att jag inte ville se eller höra något om det.”

Bilderna har varit osedda och inlåsta i 20 år. Vad fick dig att ställa ut dem nu?

”Vi fick nyligen tag på en otrolig lokal i ett gammalt spinneri i Lindome utanför Mölndal och när man stiger in så är det som att komma in i en Soho-våning med fantastiska tegelväggar. När jag steg in i lokalen så spelades den dagen som en film för mig. Det har vi också försökt att göra i utställningen genom att föra fram det här analoga, med hjälp av 'tjockdator' och 'tjock-tv.'” Jag levde bara två kvarter från vad som hade skakat om och satt skräck i hela världen. Det här är en egen form av bearbetningsprocess som tog 20 år för mig som jag nu gör om i lite modernare sätt i analog tappning, för att skapa något som betraktaren kan ta med sig.”

Hur påverkade händelsen dig?

”Jag ville inte prata om det under en lång tid, men jag fortsatte med fotograferingen sedan den dagen då jag tog upp kameran för att fånga händelsen på bild. Nu är det jag gör. Det är viktigt att lyfta den här frågan på något sätt, att fånga ögonblicket, att ta vara på det. Oavsett var du än är i livet.”

Vad vill du att människor ska ha med sig efter att ha sett din utställning?

”Man ska bli berörd av utställningen, men också bli inspirerad till att lyssna på sitt hjärta och sin passion. Att ta vara på varandra och leva livet fullt, trots allt det här hemska. Men vi vill även att besökaren ska få uppleva New York med alla sina sinnen.”