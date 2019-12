Hon är årets bråkigaste kvinna, enligt entreprenörernas nätverk

Tillsammans omsätter 17 Nätverket nästan 10 miljarder kronor och representerar bolag med sammanlagt ungefär 6.000 anställda. Lena Apler, Anna Bråkenhielm, Monica Lindstedt och Jessica Löfström är några av toppnamnen i nätverket med 55 medlemmar. Syftet med nätverket är att inspirera, vara en maktfaktor i svenskt näringsliv och bidra till att kvinnliga entreprenörer ska bli fler och mäktigare.

Nu växer nätverket genom att välja in tio nya medlemmar. För att kvala in ska du vara kvinna och ha grundat och drivit bolag som omsätter minst 50 miljoner kronor per år.

En av de tio medlemmarna som nu väljs in är Victoria Skoglund. Hon är sedan ett år tillbaka vd på Zetas trädgård som enligt prognosen landar på ca 51 miljoner kronor 2019.

Victoria Skoglund är i grunden trädgårdsmästare och har drivit Zetas i 20 år. Hon skriver även böcker, figurerar i TV4 och har ett Instagramkonto med 150.000 följare.

”Det är viktigt att lyfta kvinnligt entreprenörskap och göra oss synliga, visa att vi vågar och att vi kan”, säger Victoria Skoglund.