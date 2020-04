Högtryck i coronastormen – budfirmorna slåss om att bli nummer ett

Airmee: 2016 grundades bolaget vars affärsidé går ut på att optimera logistiken i städer. Tekniken har rötterna i forskning på KTH.

Best Transport: Har sedan 1976 erbjudit transportlösningar men efter att riskkapitalet Valedo 2014 klev in som ägare har bolaget växt snabbt både organiskt och genom förvärv. Best jobbar aktivt med att minska sina utsläpp genom elfordon, lastcyklar och förnybart drivmedel.

Budbee: Det började 2015 som ett studentföretag när Fredrik Hamilton läste på Handelshögskolan. Idag har Budbee vuxit till att bli en av de största utmanarna inom logistikbranschen.

Ingrid: Med mål att bli för frakt vad Klarna är för betalningar åt e-handlarna. Bolagets mjukvara väljer i samband med köpet det bästa fraktalternativet utifrån kundens varukorg.

Instabox: Gör ingen hemlighet av att man tar upp kampen med etablerade aktörer på området med sina paketskåp. Nyligen, mitt i coronakrisen, klev Creades in som ny storägare i bolaget.

Gordon Delivery: Ali Ghoce grundade Gordon Delivery med målsättningen att förändra serviceupplevelsen inom e-handeln. När det enda fysiska mötet konsumenten har med e-butiken är transportören är det viktigt att ta ansvar för slutkundens upplevelse.

Postnord: Bildades 2009 genom ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark. Den tidigare dominanten som nu fått rejäl konkurrens.

Zesec of Sweden: Håller precis på att rulla ut de första piloterna av digitaliserade nycklar i mobilen som bolaget sätter upp tillsammans med fastighetsägare. Genom digital access kan leveranser ruttoptimeras med såväl tids- och miljövinster.