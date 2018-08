Högtryck för resandet i sommar – trots värmen

Konsumentpriserna steg 0,5 procent i juli jämfört med juni och KPI-inflationen var 2,1 procent. Trots den rekordvarma sommaren står paket- och flygresor bakom större delen av ökningen. Paketresor ökade med 17,5 procent jämfört med juni och utrikesflygningar ökade med hela 26,4 procent.

Att många svenskar har valt att lämna landet under juli trots värmen handlar till stor del om trenden att boka sina semesterresor tidigt.

”Allt fler är medvetna om att vara ute i god tid för att få ett bra pris. Så många bokar sina sommarresor redan i januari, då är det ett högt tryck på bokningarna”, säger Katarina Daniels, kommunikationsansvarig på Ticket.

Behovet av att komma bort är också en av anledningarna att svenskarna lämnade landet, trots det vackra vädret.

"Vi vet ju att det inte bara är sol och bad man vill åt under semestern utan att miljöombyte, nya upplevelser och att skapa minnen tillsammans är minst lika viktigt under semestern. Under sommaren har vi flugit med i stort sett fulla flyg", säger Anna Hagberg, informatör på Ving.

Enligt SCB är siffran säsongsnormal.