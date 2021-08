Högtflygande jakt på skyarnas Tesla – investeringarna upp 83 procent

Jakten på luftrummets svar på Tesla är i full gång bland hoppfulla investerare. Under årets första åtta månader har bolag som verkar på marknaden för så kallad flygande mobilitet tagit in drygt 37 miljarder kronor i investeringar från både riskkapital men också via börsen, där flera av bolagen noterats via så kallade Spac-bolag. Om man jämför med de investeringar som gjordes i branschen för fem år sedan har de ökat med 83 procent, enligt siffror från konsultfirman McKinsey som Financial Times tagit del av.

Marknaden för luftburen mobilitet är glödhet och påminner mycket om den resa som flera av elbilstillverkarna upplevt de senaste åren.

”Vi har företag som ännu inte har en produkt som säljer drömmen och samlar in miljarder, säger Peter Harrop, konsult på IDTechEx till Financial Times.

Men det finns flera signaler på att marknaden håller på att svalna av något. Ett exempel är Toyota-backade Joby Aviation som för cirka två veckor sedan noterades på NYSE via en sammanslagning med Reinvent Technology Partners. Börsintroduktionen blev enligt Financial Times något av en besvikelse, då bolaget fick in färre investeringar än det räknat med. En annan start-up, Archer, sänkte nyligen sin värdering med närmare 1 miljard dollar.

En av de största utmaningarna för branschen är att få certifikat från tillsynsmyndigheter. Maria Algar Ruiz på Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet säger till Financial Times att de första taxi-resorna i luften kommer att äga rum någon gång efter 2024.

Marknaden för luftburen mobilitet beräknas 2035 omsätta närmare 1.000 miljarder kronor, och sysselsätta mer än 280.000 personer – bara i USA. detta enligt en rapport som konsultfirman Deloitte tog fram tidigare i år tillsammans med den amerikanska branschorganisationen Aerospace Industries Association. Enligt rapporten kommer marknaden för godsleveranser stå för en övervägande del av omsättningen under de kommande 10-15 åren, men 2035 är fördelningen mellan gods och persontransport i stort sett jämn.