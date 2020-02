Högt tryck på sommartåg – tyskar ska lockas till Sverige

Förra sommaren valde Snälltåget, som sedan 2012 har kört tre avgångar i veckan mellan Malmö och Berlin under sommarsäsong, att under två veckor ha dagliga avgångar.

Under 2020 kan resenärer kliva på ett tåg i Stockholm vid 23-tiden på kvällen och vara framme i Hamburg vid lunchtid dagen efter.

Under 2020 kommer SJ att ha tre dagliga förbindelser mellan Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. Sommartid kommer det innefatta en nattlig avgång mellan Köpenhamn och Hamburg. Tidtabellen som gäller för 2020 innebär också 10.000 fler platser per vecka på linjerna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, något som enligt SJ kan komma att öka ytterligare under sommarmånaderna.