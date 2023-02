Högre omsättning för Nicoccino

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,7 miljoner kronor (-1,6). Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11,5 miljoner kronor (14,7).

Under perioden levererades bolagets nicotine strips till två nya distributörer och i Malta lanserades produkten i ett dussintal apotek under november. I Estland kommer försäljningen ske via Nicorex, en distributör specialiserad på tobaksfria nikotinprodukter, med 20 egna butiker. Lanseringen beräknas ske under första kvartalet, heter det i rapporten.

”Dialog pågår med ytterligare distributörer och fler lanseringar väntas ske senare i år”, uppger vd Fredrik Laurell.

Tillverkningen i Nicoccinos nya produktionsanläggning beräknas komma i gång under sommaren och då kommer bolaget kunna närma sig större marknader och distributörer, uppger vd:n.