Högre omsättning för App Spotr

Wallenbergsfärens maktbolag Investors justerade substansvärde föll med 9 procent, inklusive återinvesterad utdelning, under andra kvartalet. Det uppgick vid utgången av perioden till runt 610,5 miljarder kronor, motsvarande 199 kronor per aktie.

Totalavkastningen för andra kvartalet landade i sin tur på minus 17 procent, i linje med Stockholmsbörsens totalavkastningsindex.

”I en väldigt utmanande omvärld visar vi motståndskraft. Vårt substansvärde hålls uppe väl, främst drivet av en stark operationell utveckling i våra helägda bolag inom Patricia Industries”, säger Investors vd Johan Forssell och syftar på affärsområdet som rymmer bolagets onoterade innehav.

Patricia Industries levererade en totalavkastning på 2 procent under kvartalet.

Förra året rusade Stockholmsbörsen med drygt 39 procent, inklusive utdelningar. I juli 2022 är situationen nattsvart efter ett börsras på över 25 procent sedan årsskiftet.

När alla stjärnor fortfarande stod rätt framhöll Investor vd:n vid flera tillfällen sin oro för att inflationen kan bli bestående och utlösa en kedjeeffekt som leder en sättning på börsen. Han försäkrade samtidigt att Investor stod redo att agera vid ett värderingsfall.

Men trots årets skarpa nedgångar har investmentbolaget ännu inte gjort några nya större investeringar.

”Vi letar alltid efter investeringsmöjligheter, oavsett konjunkturläge eller var börsen befinner sig. Det är samtidigt så att vi investerat 28 miljarder under de senaste tre åren – 10 miljarder i vår listade portfölj och 18 miljarder inom Patricia Industries. Och vi har åstadkommit en bra avkastning, även efter börsfallet”, säger Johan Forssell.

Investor är finansiellt sett i en ”väldigt stark position”, även efter dessa investeringar, fortsätter han. I kassan finns totalt 28 miljarder kronor i likvida medel.

”Vi är definitivt redo att utnyttja den finansiella styrkan om vi hittar bra möjligheter.”

Vad för typ av investeringar ligger på bordet?

”Jag vill inte kommentera det när det gäller den listade delen. Inom Patricia Industries stängde vi under kvartalet två viktiga tilläggsförvärv, ett genomfört av Piab och det andra av Advanced Instruments. Den pipeline vi har av ytterligare tilläggsförvärv ser också bra ut.”

Är det aktuellt att köpa en större post i ett nytt bolag?

”Vi håller oss till de områden vi kan och letar alltid efter investeringsmöjligheter”, säger Johan Forssell och påpekar att Investor främst investerat i industriella verksamheter och medtech de senaste åren.

Att Investor redan äger nära eller över 30 procent av många bolag i den noterade portföljen begränsar samtidigt manöverutrymmet, betonar vd:n.

”Då kan vi helt enkelt inte köpa mer för då måste vi lägga bud på bolaget. Dessutom är vi spärrade från att köpa i en hel del bolag, definitivt innan rapportperioden, eftersom vi är aktiva ägare och sitter i styrelserna”, säger Johan Forssell.

Investors fem största noterade innehav Ägarandel i procent, aktiekapital/röstvärde. 1) Atlas Copco, 16,9/22,3 2) ABB, 13,5/13,5 3) Astra Zeneca, 3,3/3,3 4) SEB, 20,9/21,0 5) EQT, 17,4/17,5 Källa: Investor

Vad gäller utsikterna för världsekonomin säger Johan Forssell att det finns ”väldigt många utmaningar därute” och listar exempelvis kriget i Ukraina, hög inflation och energikrisen i Europa.

”Tittar vi framåt tror jag att utbudsproblematiken gradvis kommer att gå över till en lägre efterfrågan. Det beror på den betydande motvind som drabbar konsumenter runt om i världen”, säger han.

Hur ser du utifrån det på börsutvecklingen framöver?

”Den kraftiga inflations- och ränteuppgång vi sett i kombination med att de flesta makrobedömare tror att vi går in i tuffare tider är förstås en anledning till att börsen gått ned kraftfullt under första halvåret. En del har redan prisats in i kurserna, men det utesluter inte ytterligare börsnedgångar.”