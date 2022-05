Högre intäkter men ökad förlust för Tellusgruppen

Friskolebolaget Tellusgruppen ökade under det första kvartalet 2022 intäkterna med 37,6 procent till 81,2 miljoner kronor (59,0). Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till -3,0 miljoner kronor (-0,5). Justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick ebitda-resultatet till 1,6 miljoner kronor (1,6).

Periodens resultat var -6,9 miljoner kronor (-2,5).

Antalet inskrivna barn och elever var i genomsnitt 2.168 under perioden vilket innebar en ökning med drygt 38 procent.

Lönsamheten under årets första kvartal är vanligtvis relativt dålig på grund av naturliga säsongsvariationer, skriver bolaget i rapporten.

”Resultatet under februari till mars var 2,0 miljoner kronor bättre än under motsvarande period föregående år, vilket ger goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet under de kommande månaderna”, skriver bolaget i rapporten.