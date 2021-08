Högre intäkter för Paynova

Fintech-bolaget Paynovas intäkter uppgick till 10,9 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021 (6,7). Intäkterna utgörs främst av transaktionsbaserade intäkter om 7,8 miljoner kronor (6,6).

Ebitda-resultatet uppgick till -5,8 miljoner kronor (-6,9) och ebit blev -10,9 miljoner kronor (-10,3).

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 16,3 miljoner kronor (4,4).

”Vi ser glädjande en ordentlig tillväxt och återhämtning under andra kvartalet. Traderas tillväxt, SJs begynnande återhämtning samt fler transaktioner hos våra övriga mindre e-handlare gör att intäkten från Buy Now Pay Later 'BNPL' växer med drygt 30 procent jämfört med första kvartalet i år”, skriver vd David Larsson i delårsrapporten.

Utöver den starka BNPL-tillväxten bidrog en engångseffekt om 3,1 miljoner kronor, i form av statligt covid-19-stöd till kvartalets totala intäktsökning om 63 procent.

Från mitten av andra kvartalet började resandet gradvis tillta. Bolagets reserelaterade BNPL-intäkter uppgick i kvartalet till ungefär hälften av nivån före pandemin och Paynova ser nu en gradvis återhämtning.

Samarbetet med Paypal har under perioden bidragit till nya avtal med europeiska strategiskt viktiga kunder, skriver vd och lyfter fram bland annat den slovakiska e-handlaren Viggoshop där Paynova i ett första steg skall leverera BNPL i tysktalande marknader.

”Det är som alltid upp till e-handlaren att avgöra när i tiden vår lösning implementeras men vi räknar med att Viggoshop går live under årets sista kvartal”, skriver David Larsson.

Paynovas fortsatta fokus är att stärka positionen genom fler strategiska samarbeten. Under perioden har dialoger för att addera ytterligare marknader samt även tillgängliggöra Paynovas BNPL-funktionalitet genom fler globala betalplattformar intensifierats, enligt vd.

”Vi kommer under året fortsätta att investera i vår teknikplattform samt vidareutveckla vår internationellt skalbara infrastruktur för att nå målet 15 marknader och 50 miljoner transaktioner 2023”, skriver David Larsson.