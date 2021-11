Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma hade ett resultat efter skatt om -28,5 miljoner kronor (-14,7) under det tredje kvartalet 2021. Per aktie blev resultatet -0:82 kronor (-0:51).

Ascelia Pharma förväntar sig inte att redovisa några intäkter förrän produkterna har lanserats på marknaden.

FoU-kostnader för koncernen uppgick till 24,7 miljoner kronor (11,3). Kostnadsökningen på 13,4 miljoner kronor avspeglar en generellt högre aktivitetsnivå i Ascelia Pharma under innevarande kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år, heter det.

Det avser främst Orviglance kliniska fas 3-studie, tillverkningsförberedelser samt ökade kostnader för Oncoral fas 2-förberedelser.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under tredje kvartalet uppgick till -31,3 miljoner kronor (-14,4).

Likvida medel uppgick per balansdagen till 291 miljoner kronor, jämfört med 185 miljoner kronor per 31 december 2020 och 221 miljoner per 30 september 2020, vilket också är en effekt av nyemissionen under våren 2021.

”Vårt fokus ligger på utvecklingsprogrammet för Orviglance och förberedelserna för att nå ut till patienter i behov samt att inleda de kommande kliniska studierna med Oncoral”, kommenterar vd Magnus Corfitzen.