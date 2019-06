H&M-konkurrenten köper skönhetskedja

Marie Claire Beauty äger Fabled by Marie Claire som är en återförsäljare av dyra skönhetsprodukter. Verksamheten lanserades sommaren 2016 och består av sajten fabled.com samt en butik i centrala London.

Next har samarbetat med Fabled under de senaste åtta åren och detta har nu övergått till ett uppköp av Fabled, uppges det.

Next köper Fabled för en liten förskottsbetalning och framtida milstolpar för försäljningen under åren 2021-2024. Next har garanterat att betala minst tre miljoner pund till Ocado.