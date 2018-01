H&M-konkurrenten ger positiv vinstvarning

För nästa år väntar sig Next att många av årets utmaningar - såsom dämpad konsumentefterfrågan på grund av sjunkande realinkomster, ökad konsumtion av upplevelser på bekostnad av klädköp, och höjda kostnader - kommer att kvarstå.

Nexts resultatprognos (resultat före skatt) för det räkenskapsår som avslutas i januari höjs till 725 från 717 miljoner pund, mot bakgrund av just "bättre än väntad försäljning av fullprisvaror".

"Dock tror vi att en del av denna motvind kommer att mojna under året som kommer; vi vet redan att kostnadsökningarna kommer att avta med 2 procentenheter under första halvåret och tror att det kommer att försvinna under andra halvåret", skriver bolaget.