H&M-chefen nobbar storägarens samtalsinvit

Under flera år har Fjärde AP-fonden försökt bjuda in modebolaget H&M:s vd Karl-Johan Person till möte, men fått nobben, rapporterar SvD. Istället för att bli erbjudna ett personligt möte med toppchefen har pensionsfonden hänvisats till investeringschef eller hållbarhetschef. Ovanligt, menar pensionsfondens aktiechef Per Colleen.

”Vi har möte med koncernchef och finanschef i alla de stora innehaven och bolagen som vi äger. Då pratar man ju om allt möjligt, resultatutveckling och hållbarhetsfrågor är en del av detta”, säger Per Colleen till SvD.