Hjälper fattiga indiska kvinnor - genom företagande

När doktor Kalpana Sankar berättar om hur hon var med och grundade organisationen Hand in Hand i Indien för 15 år sedan flyger orden ur munnen. Men så krävs det en viss effektivitet för att lyckas med vad Hand in Hand lyckats med: sedan starten 2004 har man, under hennes ledarskap, skapat 2,9 miljoner jobb i Indien, vilket i sin tur förbättrat levnadsvillkoren för 15 miljoner människor.

I dagarna är hon på sitt andra Sverigebesök, för att träffa kollegerna i Sverige och medgrundaren tillika näringslivslegendaren Percy Barnevik, som ledde verkstadsjätten Asea/ABB i närmare två decennier. När hon jobbar i hemlandet Indien bär hon gärna en traditionell sari, men på plats i Sverige väljer hon i stället en klassisk kostym. Själv bor hon i Chennai i sydöstra Indien där allting en gång började.

”I början trodde ingen på mig när jag sa att Percy Barnevik ville rekrytera mig och ingen hade hört talas om Hand in Hand.”

Det var i samband med att Percy Barnevik ville starta Hand in Hands verksamhet i Indien som Kalpana Sankar, som då jobbade statligt, föreslogs som kandidat.

”Jag väntade mig att han skulle bo på ett femstjärnigt hotell, men när jag kom fram hölls första träffen i ett simpelt rum med ett bord och en säng.”

Kalpana Sankars bakgrund har förberett henne väl för den stora utmaning som jobbet innebär. Utöver studier i kvinnohistoria har hon också doktorerat i teoretisk fysik, något hon menar har gett henne ett rationellt tänkande kring finansiering.

2017 låg organisationens administrativa kostnader på 9 procent av insamlade medel, en relativt låg siffra då gränsen för de så kallade 90-konton, där Svensk insamlingskontroll ser till att medlen går till de avsedda ändamålen, ligger på 25 procent.

Kvinnor är den grupp som drabbas hårdast av fattigdom, enligt Kalpana Sankar. Därför ter det sig naturligt för Hand in Hand att satsa på kvinnorna.