Hit går arvet efter Avicii

37.000 larm om självmordsförsök eller andra allvarliga larm om psykisk ohälsa. Det var dyster läsning när Polisen summerade fjolåret. Jämfört med året innan hade antalet larm ökat med 13.000 och jämfört med 2017 sågs en 50-procentig ökning.

Ökad psykisk ohälsa, särskilt bland unga, är inget nytt utan en skrämmande trend som tagit fart långt innan pandemin drabbade oss. Nu arbetar bland andra stiftelsen Tim Bergling Foundation för att självmord ska klassas som en global hälsokris. Stiftelsen, som Aviciis föräldrar startade efter hans självmord i april 2018, jobbar också aktivt med olika förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland barn, unga och unga vuxna.

Nyligen öppnade Avicii Experience, ett interaktivt museum i en av Hötorgskraporna vid Sergels torg i Stockholm dit även stiftelsens kontor flyttat. Där kommer besökarna att få en närmare inblick i Aviciis karriär, hans skapande men också i hans uppväxt.

”Museet kommer bland annat att innehålla filmer med Tim och hans medproducenter, en mix av hans musik, hans instrument och en replika av hans pojkrum samt studio i Los Angeles och mycket annat”, säger Klas Bergling.

Bakom Avicii Experience står Pop House Entertainment Group, som startades 2014 av bland andra Abbaduon Benny Andersson och Björn Ulvaeus samt Conni Jonsson från EQT.

”Avicii Experience blir lite som Abba-museet och kommer att ge stiftelsen Tim Bergling Foundation royaltyintäkter.”

Att stötta den ideella föreningen Mind var det första Klas Bergling och stiftelsen beslutade sig för efter starten 2019. Mind, som har en historia ända tillbaka till 1930-talet, jobbar förebyggande med stödlinjer mot psykisk ohälsa och självmord och för att minska stigmat som omger dessa frågor.

”När den Nationella Stödlinjen lades ner i december 2019 ville vi stödja Minds självmordslinje så att den kunde ta emot samtal och chattar dygnet runt alla årets dagar, vilket de genomförde redan i april 2020.”

Under fjolåret tog Minds självmordslinje, som bemannas av utbildade volontärer, emot närmare 80.000 samtal, en ökning med 37 procent från året innan.

”Trots detta resultat är trycket på Minds stödlinjer hårt och behovet av medmänskliga samtal än större. För att möta det stora behovet behöver staten stödja frivilligorganisationerna med betydligt större ekonomiskt stöd och under längre tidsperioder än vad man gör i dag,” menar Klas Bergling.

De vanligaste samtalsämnena är självmordstankar, ångest, nedstämdhet och ensamhet.

Stiftelsen stödjer även Bris satsning att kunna hålla sin chat för barn och unga öppen dygnet runt alla årets dagar.

”I augusti 2020 initierade vi aktiviteten ”For A Better Day” tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero.”

I december 2020 gick kampanjen ut på YouTube där unga under 25 tillfrågades vad de ville ha av en bättre dag.

”Vi fick in många svar, av vilka vi band in 1.000 svar i en bok som vi lämnade till Stefan Löfven i början av september i fjol. I år kommer vi trycka en upplaga baserat på alla nya svar vi får in. Svaren från de unga blir även riktlinjer för stiftelsens verksamhet och aktiviteter framåt.”

Bland andra engagemang som stiftelsen startar 2022 kan nämnas att bygga musikstudios på ungdomsgårdar i samarbete med Rädda Barnen, stötta FC Rosengårds tjejfotboll och ett projekt med Linnéuniversitet som heter Make Music Matter där elever i fjärde till nionde klass får skapa sin egen musik på musiklektionerna i skolan med hjälp av produktionsprogrammet Sound Trap och tillgång till tre Avicii-låtar.

”Musiktimmarna i skolan är alldeles för få trots allt gott som musik för med sig. Vi har redan närmare 400 skolor som anmält sig”.

Sist men inte minst nämner Klas Bergling Avicii Arena och det viktiga samarbetet med näringslivet där Trygg Hansa, Bauhaus och Stockholm Live tillsammans jobbar tillsammans för ungas psykiska hälsa och välmående.

”Det viktiga är att bryta stigmat, att våga prata om hur man mår och om livets upp och nedgångar”.