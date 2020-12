Sedan 1901, med några få undantag under krigsåren, har alla Nobelpris, förutom fredspriset, delats ut i Stockholm av Sveriges kung. I år blir det i stället svenska ambassadörer och honorära generalkonsuler i bland annat Berlin, London och New York som får äran att räcka över det prestigefyllda priset. Kungen deltar med en digital hälsning.

Det extraordinära världsläget i år har ställt allting på ända, även för Nobelstiftelsen.

”Det är lite blandade känslor. Vi är stolta och glada att vi lyckats dela ut priser och att vi kommer kunna anordna en ceremoni. Samtidigt är det klart att vi saknar mycket av det som tillhör Nobelveckan, som att bjuda hit pristagarna och hylla dem här”, säger vd Lars Heikensten.

Den traditionsenliga banketten i Blå hallen i Stockholms stadshus, där den svenska kungafamiljen brukar närvara, uteblir också. I stället hyllas årets pristagare med en ceremoni som för första gången äger rum i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Ceremonin tv-sänds och varvas med inslag från pristagarnas hemländer när de tar emot medalj och diplom. Även de klassiska Nobelföreläsningarna som hålls av pristagarna kommer gå att se digitalt.

”I det långa loppet tror jag att det betyder väldigt lite, nästan ingenting, att det inte blir som vanligt. Det viktiga är att vi har lyckats utse pristagare i år och att vi får uppmärksamhet för det som vi står för, inte minst vikten av kunskap och vetenskap. Priset är viktigare i vår tid än på länge, när fred och humanistiska värderingar är hotade. Nobelpriset är en av de starkaste globala symbolerna för detta. Det bär på hoppet om en bättre värld”, säger Lars Heikensten.

När evenemangen under Nobelveckan tar nya former och går att följa online blir de också tillgängliga för många fler.

”Förhoppningsvis når vi betydligt fler. Vår ceremoni kommer sändas i sin helhet över hela världen. Spännande att se hur det faller ut. Jag tror att det vi gör i år kommer att påverka hur vi kommer att vilja fira framöver. Vi kommer att upptäcka en del saker som vi kommer ha glädje av.”

Förhoppningen är ändå att kunna ha ett mer normalt nobelfirande nästa år, då kommer även årets pristagare bjudas in för att hyllas på något sätt.

Merparten av årets aktiviteter under Nobelveckan är digitala, men det finns även några fysiska händelser på schemat. I Stockholm kommer sexton platser, bland annat Stadshuset, Dramaten, Nobelprismuseet och Nationalmuseum, att lysas upp med ljuskonst. Nobel Week Lights är inspirerad av internationella ljusfestivaler som den världsberömda Fête des Lumières i franska Lyon.

För Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten blir det också ett speciellt år, eftersom han gör sitt tionde och sista år på posten. Efter årsskiftet blir den tidigare norske ministern Vidar Helgesen ny vd för Nobelstiftelsen.

”Det är alltid väldigt fint och minnesvärt att träffa Nobelpristagarna och följa dem under veckan. Mitt i all sin briljans är de ofta ganska hjälplösa under veckan. Det gör att man kommer dem närmare, nästan som en fadersfigur. Kontakterna med pristagarna är bland de finaste sakerna med detta ämbete.”

Vad har varit mest minnesvärt under dina tio år?

”Det har varit väldigt goda år, men mer utmanande än jag trodde. Bekymren kring Svenska Akademien och att få ordning på Nobelstiftelsens ekonomi har krävt en hel del, även att få ett Nobelcenter till stånd har upptagit mig. Men nu är det på gång vid Slussen.”

I tio år har Lars Heikensten varit ytterst ansvarig för att förvalta Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet. Under 2012 lanserade han ett sparprogram i vilket prissumman sänktes med 20 procent, från 10 till 8 miljoner kronor. I år är prissumman uppe på 10 miljoner kronor igen.

”Nu är ekonomin i god balans, kostnaderna i förhållande till kapitalet har inte varit så här låga sedan i varje fall andra världskriget. Men långsiktigt är det alltid en fråga man bör ha ögonen riktade på. Alfred Nobels kapital ska räcka i all framtid”, säger Lars Heikensten.