Historiska hem står stadigt när bomarknaden skakar

Katarina Ljung, ägare till mäklarbyrån Historiska Hem lever som hon lär. Hon bor i ett hus från 1919 som stod klart 1921. Det är ritat av Hjalmar Edvin Karlsson som byggde huset till sin familj. Just nu är hon i full färd med att renovera det varsamt och använder då tidstypiska material och färger. Målning av fasaden med linoljefärg är näst på tur och att sätta in äldre kakelugnar som tagits bort under 1970-talet.

”Många av detaljerna på huset är ursprungliga. Även ägarna innan oss hade ett stort intresse för byggnadsvård och mycket är bevarat. 1910-talet är det årtionde jag tycker bäst om, speciellt stilen med många fina detaljer”, säger Katarina Ljung.

Katarina Ljung, som har lång erfarenhet som fastighetsmäklare, startade 2015 den egna mäklarbyrån Historiska hem tillsammans med Mattias Lantto. Han hade tidigare drivit mäklarbyrån Stadshem i Göteborg.

”Han hade redan erfarenheten av att bygga upp en mäklarbyrå med liknade nisch och är otroligt kunnig i marknadsföring. Jag hade lokalkännedom och kunde bostadsmarknaden i Stockholm”, säger hon.

Katarina Ljung slår upp dörrarna till balkongen. Foto: Jesper Frisk

I dag äger hon företaget med Markus Elias, vd för Historiska Hem sedan ungefär två år. Katarina Ljung berättar att hon i sitt arbete får utlopp för sin kreativitet och har kunnat koncentrera sig på det roliga i jobbet som mäklare, samtidigt som hon har drivit ett bolag som haft kraftig tillväxt de senaste åren. I fjol utsågs företaget till Gasellföretag, det vill säga ett av Sveriges mest snabbväxande företag.

”Vi låg rätt i tiden och hade flyt när vi startade. Ingen i Stockholm hade en liknade nisch. Byggnadsvård, medvetenheten kring material och återbruk var högaktuellt när vi startade”, säger Katarina Ljung och fortsätter:

”Vi blev en motpol till den homogena mäklarbranschen som lätt blir ganska platt och där fokus mer är att riva ut och sätta in det senaste köket för att sedan riva ut inte långt senare när något annat blir modernt”, säger Katarina Ljung.

Mäklarbyråns fokusområde är bostäder fram till 1970 med ett historisk värde. Historiska hem lägger mycket fokus på bilder. De använder kreatörer från reklam- och konstbranschen för att få in ett annat perspektiv.

”När vi åker ut på fotografering försöker vi skapa en scenografi med hjälp av våra stylister och fotografer för att skapa en känsla av ett hem snarare än ett objekt”, säger Katarina Ljung.

Fotografen måste få med alla rum på två-tre timmar så det är en stor utmaning och krävs skicklighet att få med alla vinklar konstaterar Katarina Ljung. Oftast använder de rekvisita som finns i det befintliga hemmet.

Här målas ett serveringsskåp i tidstypisk färg. Foto: Jesper Frisk

”Kunderna är ganska medvetna själva och är med på våra förslag. Folk är generellt väldigt engagerade i sina hem och vill bli inspirerande. Det finns en stor marknad för det, inte bara i Stockholm utan även i resten av landet” säger Katarina Ljung. Hon fortsätter:

”Det har blivit en livsstil hur man bor och då finns det ett intresse att vilja veta historien om huset där man bor. Många vill veta vilka som bott där innan och hur tiden var när huset byggdes. Varför det byggdes och varför planlösningen såg ut som den gjorde.”

Bolaget har också fått en skjuts av det allmänna intresset för livsstil och fotografering, inte minst drivet av sociala medier, och Katarina Ljung berättar mäklarbyråns objekt ofta väcker stort intresse.

”Många ser våra bilder och blir förälskade. Vi jobbar med naturligt ljus och undviker vidvinkel. När potentiella köpare besöker våra bostäder överensstämmer våra bilder med förväntningarna. Möjligheten att få vistas i de fina bostäderna vi arbetar med gör också att vi attraherar fler kunder. Vi har fått många ambassadörer som rekommenderar oss till vänner och familj. Våra duktiga mäklare och vårt bildmaterial gör att många väljer oss”, säger hon.

Men på kort tid har det oroliga omvärldsläget även tagit ett grepp om bostadsmarknaden och inflation, höjda elpriser och kommande räntehöjningar verkar redan ha fått en något avkylande effekt.

En gammal kakelugn sätts upp i vardagsrummet på platsen där den ursprungliga tagits bort. Foto: Jesper Frisk

Vad tror du om utvecklingen på bostadsmarknaden framåt?

”På kort sikt är det många köpare som avvaktar. Jag tror köparna kommer tillbaka när marknadsläget blir tydligare. Det finns en förväntning på en sättning i bostadspriserna, från ett läge då priserna ökat över tid. Det kan se ut som att priserna har fallit kraftig men då ska man ha i minnet att det är från de senaste toppnivåerna”, säger Katarina Ljung och fortsätter:

”För de som ska in på bostadsmarknaden nu kan lägre priser vara gynnsamt med lägre kontantinsats, men samtidigt måste de flesta ta lån och det har blivit dyrare. Bankerna har sedan tidigare räknat med 7 procents ränta i kalkylerna för ett lånelöfte. De flesta hushåll bör klara den ekonomiska utmaningen som höjda räntor innebär. Jag tror fortfarande att bostäder kommer att säljas men det kan ta lite längre tid än väntat. De hetsiga budgivningarna är något vi kommer se mindre av.”

Hur förbereder ni er för en eventuellt dämpad bostadsmarknad?

”Vi har en nära dialog med våra kunder så att de har en realistisk förväntan på slutpriserna och tiden det kommer att ta att sälja ett hem. Vi hjälps åt på kontoret och peppar varandra men framför allt så vet vi att det kommer bättre tider och att vi under tiden måste jobba hårt för att komma starkare ut på andra sidan.”