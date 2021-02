Hetaste handelstrenderna i spåren av corona

D2C med öl och bilar

För trendiga modemärken som Supreme, North Face och Under Armour var D2C, direct to consumer, ett lyckosamt strategival redan före pandemin. Sportjätten Nike hade ifjol 33 procent av totala försäljningen direkt till konsument.

I pandemin vill allt fler företag knyta slutkonsumenterna närmare till sig och skippa återförsäljarledet. Som danska bryggerijätten Carlsberg som nyligen har lanserat ett D2C-koncept i Storbritannien.

I bilindustrin har Tesla gått i bräschen inte bara för eldrift utan även för D2C och nu följer allt fler tillverkare efter. Nyligen sade Volvo Cars upp avtalet med sin största svenska återförsäljare Bilia som ett led i skapa ett nytt koncept för onlinehandel i kombination med fysisk handel.

Bilhandeln kommer också att drivas av det nu uppdämda elbilsrallyt där konsumenterna fått vänta länge och tillverkarnas utveckling försenats i coronakrisens spår.

Även mer eller mindre bestående förändrade beteenden, som minskat resande med kollektivtrafik på grund av smittorädsla och förändrade semester- och resvanor med färre långresor med flyg, kan öka efterfrågan för bilindustrin.

Nytt steg med skoprenumeration

E-handlarnas grepp om kunden banar också vägen för en utbredd prenumerationsmodell. Allt fler saker vi en gång köpte en gång erbjuds nu istället som en återkommande prenumerationstjänst. Och inte bara de allt fler digitala tjänsterna som musik, film och böcker utan även fysiska varor. Som schweiziska On vars löparskor nu kan fås på prenumeration. För 300 kronor i månaden får man nya, av återvunnet material tillverkade skor när man behöver, och skickar såklart tillbaka de gamla.

Dagligvaror står sig starka

Dagligvaruhandeln är den som klarat sig bäst och till och med gått stärkt genom coronakrisen. En trend som till väsentliga delar kan bli bestående är tillväxten onlinehandeln av dagligvaror som nu även anammats av en äldre kundkategori och som vidare stöttas ytterligare av kedjornas satsningar på effektivisering av logistiken. Dessutom kan en något högre efterfrågan bli bestående när många delvis fortsätter att arbeta hemma även efter pandemin.

Tjänstefieringen tar mark

En annan av de starka trender som förstärkts ytterligare är förflyttningen från varor till tjänster. I kristider blir tjänsternas betydelse för företagen större. Så har det varit under tidigare kriser, som under depressionen på 1930-talet och under finanskrisen 2008-2009. Och så även under coronakrisen, menar ekonomiprofessorn vid Linköpings universitet Christian Kowalkowski. Inredningskedjan Granit har nu börjat erbjuda sina lojala kunder digitala workshops i allt från odling till dukning. MQ Marqet breddar sitt erbjudande genom att börja med skönhetsbehandlingar i butik. H&M-kedjan Arket börjar hyra ut kläder.

Modebranschen allt mer avklädd

Klädhandeln hade det kämpigt redan innan pandemin som varandes mättad med ett överutbud av butiker. Med pandemin kom en dramatisk förändring av hur många av oss klär oss när vi jobbar hemma med betydligt lägre efterfrågan som följd. Fortsatt hybridarbete, delvis hemma som en del av det nya normala bäddar för en permanent lägre efterfrågan för klädbranschen. Allt fler har också under pandemin att en alltför liten del av kläderna i garderoben verkligen används samtidigt som klimat- och resursfrågan påverkar branschen allt mer. Världens modeföretag väntas ha tappat 90 procent av vinsten 2020 enligt en analys från managementkonsultfirman McKinsey.