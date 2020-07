Skidåkerskan Stina Nilsson gör det. Författaren Katarina Wennstam gör det. Gustav V, kung under 43 år på 1900-talet, gjorde det också. Broderier alltså. Och det är en stadigt växande trend som fått en extra skjuts tack vare coronakrisen.

”Om man jämför maj månad med förra året så ökade vi omsättningen med 320 procent”, säger Sofia Magnusson.

Hon är vd och grundare av The Folklore Company, som dels säljer broderikit med färdiga motiv, men som också erbjuder två digitala verktyg för att designa helt unika broderier, antingen med text eller genom att scanna ett fotografi. Motivet omvandlas till ett färdigt mönster och skickas hem tillsammans med allt material som behövs för att färdigställa och – för den som vill – montera och hänga upp broderiet på väggen.

”Jag är själv från Hälsingland och uppvuxen med väggbonader, och när jag satt i min lägenhet i Göteborg ville jag ha en egen bonad. Men inte ´Hem ljuva hem´, utan ett citat av Neil Young. Jag kollade hur man skulle kunna göra ett mönster och upptäckte att det inte fanns någon bra digital lösning för att designa sitt eget mönster, utan att jag fick rita och räkna ut kryss manuellt utefter hur jag ville ha det.”

Efter en bredare sökning insåg hon att hela pysselbranschen är tämligen odigitaliserad.

”Frågan var inte om, utan när den skulle digitaliseras, och jag insåg att om inte jag gör det här så kommer någon annan göra det. Många springer på fintech och medtech, och förstår inte vilken stor nisch det här är. I USA är marknaden för handarbete och pyssel enorm, och värderad till över 300 miljarder kronor”, säger Sofia Magnusson.

Hon startade The Folklore Company som en bisyssla 2014, men satsar sedan 2018 på företaget fullt ut. Idag är de fem anställda, och via några investeringsrundor har hon tagit in riskkapital från affärsänglarna Bo Mattsson och Anna-Lina Kvarnsmyr. Det senaste bokslutet beräknas hamna på cirka 2 Mkr i omsättning, och fördubblas under 2020.

”Vi har haft kunder från dag ett. Idag är majoriteten av kunderna från Sverige, men vi säljer internationellt och framöver kommer vi framför allt att jobba mot USA, både med e-handel men också genom att licensiera ut vårt bildverktyg till andra aktörer, som en marknadsföringsväg.”

Parallellt med The Folklore Companys framväxt har broderier också blivit allt mer populära i sociala medier. På Instagramkontot Broderauttexten, med över 70.000 följare, har tvåbarnsmamman Gisela Ståle i flera år lagt ut bilder på de humoristiska broderier hon började göra som egenterapi under sin sjukskrivning. Broderierna har både blivit en vandringsutställning och lett till en nystartad e-handel där man kan köpa fototryck av några motiv.

Vad är grejen med att brodera?

”Dels ger man sig själv lite egentid, dels tror jag det lockar att få göra något konkret med händerna, istället för att sitta med telefonen.”

Nästan 90 procent av de broderikit som beställs är citat, och av dessa är nästan alla roliga eller moderna citat eller uttryck, men någon enstaka ”Hem ljuva hem” beställs också. Under coronakrisen har motiv av Anders Tegnell och ”Stay calm and tvätta händerna” ökat i popularitet. Storsäljaren bland de färdiga broderikiten är Katarina Wennstams ”Var inte ett as så ska du se att det ordnar sig”.

Vilket är det mest populära motivet som kunder designar själva?

”Faktiskt texten ´En stor kuk är en klen tröst i ett fattigt hem´. En släkting hade hört uttrycket och tyckte att vi borde ha det som ett av våra färdiga kit, men jag sa nej, det kommer inte våra kunder att gilla. Men jag hade så fel. Plötsligt hade någon gjort en beställning med det citatet, och sedan har det spridit sig. Nu är det minst en varje vecka som själv gör ett motiv med den texten.”