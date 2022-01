Hennes oljemålningar hett byte på Instagram

”Folk är numera beredda att köpa konst via digitala plattformar, lite på samma sätt som man köper inredning”, säger hon.

I hemmet på Lidingö, som just nu även fungerar som ateljé, står den 28-åriga konstnären Alice Herbsts figurativa oljemålningar längs en av väggarna. Färgskalan är rik, men färgerna dova och motiven nästan uteslutande kvinnor. Alice Herbst berättar att karaktärerna ofta symboliserar ett utforskande av det egna jaget.

”I 95 procent av fallen använder jag mig själv som modell. Det är en rolig del av den konstnärliga processen att få testa på olika identiteter, att få klä ut mig och ta mig an olika roller”, säger hon.

Det går att dra paralleller till ett tidigare liv, där Alice Herbst också stod modell. Men till skillnad från i dag hade hon ingen egen makt över narrativet. 2012 vann hon den svenska versionen av tv-programmet ”Top Model”, där vinsten var ett modellkontrakt hos en agentur i Los Angeles. Det tog dock inte lång tid innan Alice Herbst insåg att den värld hon mötte på andra sidan Atlanten inte gjorde henne gott.

”Det gick bra på så vis att jag blev bokad på jobb, men det var inte kul att vara ung kvinna i den branschen, utan någon kontroll och långt borta från sin familj. Agenterna var inte lyhörda när man bad om hjälp och risken att drabbas av ätstörningar var stor, vilket jag också gjorde. Det var en skadlig miljö.”

Efter bara några månader i Los Angeles valde Alice Herbst att åka hem. Därefter återupptog hon måleriet, ett intresse som funnits med sedan barndomen.

Erfarenheterna från modellbranschen syns i hennes tavlor.

”Från början handlade det mycket om att jag behövde bearbeta den upplevelsen och tänka på annat än mat. Det blev väldigt terapeutiskt.”

Foto: Anna Bredberg

Alice Herbst bestämde sig för att satsa på en karriär som konstnär och gick två förberedande konstutbildningar. Hon valde dock att inte söka vidare till universitetet, till stor del på grund av den likriktning hon upplevde.

”Jag har alltid försökt stanna kvar i varför jag började måla som barn och det handlade om ett utlopp för känslor och personliga upplevelser. På skolorna reagerade jag på att det skulle finnas ett tydligt tema i konsten, att den skulle landa i en tes och att man behövde använda vissa termer för att förklara sin konst. Jag vill hellre att betraktaren själv får göra sin tolkning.”

Hur skiljer sig din konst från andra unga samtidskonstnärers?

”Idag finns mycket influenser från den abstrakta expressionismen och en hel del grafisk konst. På utbildningen var jag och min kille (konstnären Chris Högman, reds. anm.) två av få som målade figurativt. Min egen konst är en kombination av det abstrakta och figurativa, som är vanligare internationellt.”

I likhet med många andra kreatörer ur den yngre generationen har Alice Herbst digitala plattformar att tacka för en stor del av genomslaget. Idag har hon hela 138 000 följare på Instagram. Köparna finns såväl i Sverige som utomlands, de största marknaderna vid sidan av Sverige är USA, Frankrike och Storbritannien. Majoriteten har fått upp ögonen för henne via just Instagram. Den dyraste målning som Alice Herbst just nu har ute för försäljning kostar strax över 80 000 kronor.

”Folk är numera beredda att köpa konst via digitala plattformar, lite på samma sätt som man köper inredning”, säger hon.

Utvecklingen innebär att fysiska gallerier i dag har stor konkurrens från digitala forum. Alice Herbst ser en tydlig krock mellan den äldre och den yngre generationen, och exemplifierar med att många gallerier inte vill att konstnärerna jobbar med Instagram.

”Men i mitt eget fall är det helt grundläggande att jag på Instagram kan framställa mig såsom jag vill och prata om min konst på ett ärligt sätt. Jag kan nå ut utan begränsningar och kan själv bestämma när ett verk ska vara till salu.”

Enligt Alice Herbst är gallerister utomlands generellt mer öppna för att hitta nya samarbetsformer, en inställning hon hoppas kommer nå till Sverige.

”Det är klart att gallerier ska finnas kvar, det är ett jättebra sätt att mötas och ta del av konst. Men jag tror att det krävs att man blir bättre på att jobba digitalt och kanske inte tar lika hög kommission som man gör i dag. För det riskerar att göra att det inte lönar sig att jobba med gallerister.”

Högst på Alice Herbsts agenda just nu är att tillsammans med sambon hitta ett nytt boende, som också kan rymma en ateljé.

”Det är svårt att hitta rätt, eftersom vi har höga krav. Vi vill kunna ha vernissager och öppen ateljé.”

”Annars är min målsättning att inte tappa inspirationen. Så många har ifrågasatt mitt karriärval under åren, så nu när jag är där att jag faktiskt kan försörja mig på konsten vill jag inte pressa mig själv för mycket utan också leva lite i det.”