Hennes bok djupdyker i modevärldens digitala tidsålder

I boken får vi bland annat följa två drivna entreprenörers digitala väg in i modebranschen, varav svenska Elin Kling är en utav dem. Genom sin modeblogg, startad 2007, klättrade hon sig i sinom tid upp till branschens toppskikt.

Men att det tidiga 2000-talets modebloggare – att jämföra med dagens influencers på sociala medier – skulle få en betydande roll för de stora modehusen var till en början långt ifrån självklart. Karin Winroth beskriver deras resa in i branschens finrum som både svår och lång.

”Enligt Elin Kling kom vändningen när hon fick göra sin gästkollektion för H&M 2011. Hon var den första bloggaren att få göra ett sådant samarbete. Efter det började bloggarna släppas in och bli allt tydligare spelare”, säger hon och fortsätter:

”De blev viktiga för modehusen, genom bloggarna kunde de visa sig uppdaterade och dessutom få kontakt med kunderna.”

Sedan dess har Elin kling gjort ytterligare en gästkollektion och dessutom varit creative director för modemagasinet ”Styleby”. I dag har hon tagit en paus från bloggandet, istället driver hon klädmärket Tôteme tillsammans med sin man Karl Lindman.

Under det senaste räkenskapsåret omsatte Tôteme över 108 miljoner kronor, och de räknar med att omsätta uppemot 200 Mkr under 2020. En framgångssaga som enligt Elin Kling inte hade varit möjlig utan den nära kontakt med konsumenterna hon etablerat under sin tid som bloggare.