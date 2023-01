Hemnet växer med 21 procent – trots skiftande marknad

Hemnets HEM -10,38% Dagens utveckling intäkter växte med 21 procent i det fjärde kvartalet 2022, trots att bolagets reklamintäkter backade med 8 procent. De totala intäkterna för kvartalet var 201 miljoner kronor, där 22,3 miljoner kom ifrån annonsintäkter.

Nyckeln till tillväxten var prishöjningar då fastighetsplattformen har ökat den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt med 33 procent, från 3.029 till 4.044 kronor.

”Vi har överträffat våra finansiella mål tack vare intresset för våra högre premiumpaket”, säger Cecilia Beck-Friis, vd för Hemnet, till Di TV.

”Om man tittar på vår huvudsakliga kärnaffär handlar det om att skapa flexibilitet för bostadssäljarna där man kan välja själv vilket paket man har behov av, där vi ständigt fortsätter att optimera våra produkter”, fortsätter hon.

Cecilia Beck-Friis ser optimistiskt på bostadsmarknadens framtid. Trots kombinationen av Riksbankens förväntade höjning av reporäntan och de svenska hushållens räntekänslighet tror hon på en vändande marknad till våren.

”Vi i Sverige köper för att bo, vi köper inte för att spekulera. Behovet av att flytta består, och för eller senare kommer detta behov att driva på marknaden, det är vår absoluta tro” säger Cecilia Beck-Friis i en intervju med Di TV.

Utdelningen för Hemnet ligger föreslaget 1 krona per aktie. Det motsvarar en 82-procentig ökning från de 0,55 kronor per aktie som bolaget delade ut 2021. Trots osäkerheten på bostadsmarknaden väljer Hemnet att behålla sina finansiella mål, det vill säga bland annat att bolaget ska växa med 15–20 procent per år.

”När vi nu introducerar ett långtsiktigt lönsamhetsmål så är det baserat på vår tro att över tid så är den här marknaden väldigt stabil”, säger Cecilia Beck-Friis.