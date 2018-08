Hemnet: Fortsatt högre utbud i början av augusti

"Det beror ganska mycket på att utbudet växte så pass kraftigt för ett år sedan och om vi går in i hösten med nolltillväxt kan det fortfarande vara anmärkningsvärt. Om man jämför med 2016 ligger vi plus 34 procent, och veckan innan var det också 34 procent. Det blir inte lika stor skillnad på ett år eftersom utbudet förra året var högt ur ett historiskt perspektiv", säger Hemnets talesperson Staffan Tell till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att en tredjedel av de bostäder som togs bort från marknaden under juli inte var sålda. Förra året var det 8 procent, vilket tyder på en viss trögrörlighet i år.

"Under kommande två månader kommer marknaden återigen att bekänna färg och då kommer man se om det blir prispress. Vår tolkning av att det blir så mycket som inte blir sålt är att det finns ett glapp mellan köpare och säljare. Nu har vi haft en period med lugn prisutveckling men förra året var det också ett glapp mellan köpare och säljare, och det ledde till prispress mellan augusti och december. Det kan inte uteslutas att ett glapp även i år kommer leda till viss prispress", säger Staffan Tell.