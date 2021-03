Hemmasittarna lyfter nöjesdistributören mot miljardvallen

”Vår försäljning till e-handlare har ökat år för år men pandemin har skyndat på utvecklingen med ett par år. Nätförsäljningen fullkomligen exploderade förra året samtidigt som vi inte märkte något tapp i leveranserna till butikskedjornas försäljningsställen”, säger Johan Carlsson, vd och delägare i logistikföretaget Play Nöjesdistribution.

Bolaget är distributör av flera varumärken inom framför allt hemelektronik, gaming och tillbehör. Dessutom är man fortsatt stora på distribution av film på dvd, ett produktområde som hängt med sedan starten av bolaget på 1980-talet. Man levererar varor till stora butikskedjor på den nordiska marknaden inklusive kundernas nätbutiker.

”Våra kunder kommer till oss för att det är kostnadseffektivt. Vi skiljer oss från andra logistikföretag för vi gör inköpen själva av en mängd varor och varumärken som kunderna sedan köper av oss. Varorna levererar vi direkt till respektive butik och vi tar också hand om plock och pack för kundernas e-handel”, säger Johan Carlsson.

Företagets nya distributionscentral ligger i den expansiva företagsparken Viared intill riksväg 40 mellan Borås och Göteborg. Byggplanerna påbörjades 2018 och inflyttningen skedde under pandemin förra våren. Investeringen i 6.000 kvadratmeter höglager landade på 60 Mkr. Bolagets största lager eller investering hittills.

”Vi var oerhört glada att äntligen få flytta in. Våra gamla lokaler var för små så vi tvingades säga nej till kunder. Här har vi tredubblat ytan och det blev vältajmat med den försäljningsökning som vi såg under förra året. Och under 2021 kan vi säga ja till fler kunder och därmed fortsätta växa”, säger han.

Foto: Magnus Gotander

Bland grannarna finns e-handelsjätten Ellos och Ratosägda bemannings- och logistikföretaget Speed Group.

”Här i Borås finns logistikkunnandet i generna sedan generationer. Vi hade inte investerat så här stort i egna lokaler någon annanstans för här finns ett ekosystem för lagerhållning och transporter.”

Omsättningsprognosen för 2020 beräknas till 750 miljoner kronor, en ökning med 35 procent jämfört med året innan och antalet helårsanställda har ökat från 31 till 45 anställda.

”Vi har på årsbasis anställt 14 personer förra året men för att klara topparna under fjärde kvartalet som är vår högsäsong behövde även ta hjälp av bemanningsföretag.”

Ett sådant tillfälle var den för handeln så viktiga försäljningsveckan Blackweek i november. När svenskarna uppmanades att inte trängas i butiker handlade man mer på nätet. Hos Play Nöjesdistribution hanterades 200.000 order som skulle plockas och packas. Det kan jämföras med en vanlig vecka då man hanterar 10.000 order.

”Blackweek brukar vara mycket att göra men aldrig så här mycket. Vi var 50-60 personer som avlöste varandra och arbetade dygnet runt i några dagar för att hinna med. Jag sov nästan inte något under den perioden. Men vi klarade det för vår personal gjorde en fantastisk insats”, säger Johan Carlsson.

Play Nöjesdistribution har haft en stadig tillväxt under flera år och har lyckats bli ett snabbväxande Gasellföretag fyra år i rad från 2017 till 2020.

”Planen är givetvis att fortsätta växa och målet är att få spränga miljardvallen inom tre till fem år men det kan gå snabbare än så. Men det allra viktigaste är att vi växer med ett stabilt resultat så att kunderna kan lita på att vi är en långsiktig samarbetspartner.”

Det är en comeback som heter duga för företaget som startade för 35 år sedan med distribution och försäljning av cd-skivor och film på dvd i butiker. När man sålde som mest på 1990-talet kom var femte cd-skiva såld i Sverige från Play Nöjesdistribution.

Det var då en ung Johan Carlsson blev anställda på lagret men han avancerade snabbt inom företaget.

”Jag lärde mig logistikbranschen från grunden för det var bolagets styrka redan då. Men jag såg också tidigt att med teknikskiftet inom musik- och filmdistribution så behövde företaget förändras”, säger Johan Carlsson.

Bolaget inledde millenniet med en omsättning på strax över 200 Mkr men sedan började marknaden krympa år för år för cd- och dvd-skivor. När Johan Carlsson tog över som vd 2013 omsatte bolaget 62 Mkr. Då handlade det om att vinna eller försvinna.

”Vi hade kämpat i flera år med vikande omsättning även om vi var lönsamma. Det är förståeligt att man då tappar lusten och inte längre orkar kämpa på men jag och min kollega Amir Ganjaei hade en samsyn om hur vi skulle bredda kundbasen och produktportföljen och vända bolaget. När vi inte fick med oss de andra delägarna så löste vi ut dom ur bolaget”, berättar Johan Carlsson.

Johan Carlsson och Amir Ganjaei blev ensamma ägare till bolaget 2016. Det året omsatte man återigen 200 Mkr. Med Johan Carlsson som vd har bolaget vuxit med över 1 000 procent sedan 2013.

”Jag växte upp i en företagarfamilj och jag fick tidigt lära mig att det är hårt arbete att vara entreprenör och jag som person ger inte upp så lätt utan jobbar på för det måste bli bättre. Att vara ihärdig har jag haft nytta av, saker och ting får ta sin tid bara man tror på det man gör.”