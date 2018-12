Hélène Barnekow ny vd för Microsoft Sverige

Hon kommer senast från rollen som vd på Telia Sverige som hon lämnade i april i år och tillträder den nya tjänsten på Microsoft den 17 december 2018.

Hélène Barnekow sitter i styrelsen på GN Store Nord S och Kindred.

Hon efterträder Joacim Damgard, som nyligen gick vidare inom Microsoft till en roll som Vice President of Sales, Marketing & Operations for Microsoft in Central and Eastern Europé.