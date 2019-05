I sex år har Game of Thrones varit Lineas liv: ”Hela resan har varit fantastisk”

Du har bott i Belfast i sex år och arbetat med det här decenniets kanske mest omtalade serie, Game of Thrones. Hur fick du jobbet?

”Jag hade studerat i Sverige och arbetat som kostymassistent innan jag kom in på en specialistutbildning inom kostymdesign på London College of Fashion. När jag hade min slututställning var det någon som såg den och tipsade produktionen om mig. De ringde mig på en tisdag och frågade om jag kunde börja på måndagen. Samtalet var klart inom loppet av fem minuter, jag sa ja på en gång, men fokuserade mest på att ta reda på var Belfast låg och försöka lösa allting, jag hade en lägenhet i London och hade inte ens tagit examen än.”

Hur mycket är förutbestämt och hur mycket konstnärlig frihet får du i din roll?

”Det är designern Michele Claptons idéer och hon som godkänner plaggen. Det som är unikt med mitt arbete och min avdelning, är att inget finns från början, utan oftast jobbar jag efter en brief som kan vara ett ord, en vision eller en idé. Mitt jobb handlar om att försöka visualisera något man kan ta på och ta fram ett material. I det finns det en enorm konstnärlig frihet.”