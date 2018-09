Hektisk valspurt för partiledarna

”Näringslivet anser att utvecklingen har gått åt fel håll under de här fyra åren. Det är problematiskt, näringslivet och politiken måste kunna gå någorlunda hand i hand”, säger han.

”Det allra viktigaste är att näringslivet återfår förtroendet för sin regering. Stefan Löfven gick in för fyra år sedan in med väldigt många vackra ord om näringslivets betydelse, men har drivit en politik som är vänsterpartistisk i den jämförelsen.”

”Den har varit kort och intensiv, vi gick in under de sista dagarna i juli. Kanske inte som ett hundrameterslopp, men valrörelsen kan liknas vid ett 400-meterslopp”, säger Ulf Kristersson.

Partiledare och välkända nyckelpersoner i de åtta största partierna valspurtade under den soliga sensommarhelgen. Söndagen startade med att flera partitoppar passade på att möta media när den egna rösten stoppades i valurnan. Flera partiledare hade redan förtidsröstat, men valde ändå att rösta på valdagen.

”Socialdemokraterna är garanten för att Sverigedemokraterna inte ska få avgöra svensk framtid. Det gäller att stå upp för anständigheten”, sade han.

Statsministern gjorde därefter sällskap med partivännerna Peter Hultqvist, Magdalena Andersson och Margot Wallström vid ett besök i Sundbyberg och samtal med pensionärer.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson höll sitt finaltal på valturnén på Riddarholmen i Stockholm under lördagskvällen. Han var också i fokus under helgen då den hetaste frågan i media var SVT:s agerande efter partiledardebatten på fredagskvällen. Då tog SVT avstånd från ett uttalande som Jimmie Åkesson gjorde om invandrare. Påståendet bemöttes av övriga debattörer men det räckte inte ansåg SVT:s ansvarige utgivare Eva Lindahl.

Sverigedemokraterna svarade med att dels kräva en ursäkt, och dels bojkotta SVT under helgens valvakor. Under söndagen bytte Sverigedemokraterna i Västerbotten fot då SVT bytte ut den ansvarige utgivaren för valbevakningen, vilket SD uppfattade som en ursäkt och bjöd in SVT.

Alliansen rivstartade valhelgen med ett gemensamt framträdande på Sergels torg i stålande solsken ackompanjerade av soul- och discomusik. Nu var det enighet och frågor som vården, skolan, klimatet och den nuvarande regeringens misslyckanden som stod i fokus för den sommarklädda kvartetten.