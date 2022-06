Industriföretaget Dometic, som kanske är mest känt som underleverantör av kylskåp till husbils- och husvagnsmarknaden, har rasat omkring 50 procent på börsen hittills i år. Aktien handlas nu till ett p/e-tal på 8,0 baserat på 2023 års vinst och ett p/s-tal på 0,7 baserat på 2023 års försäljning, enligt Factset.

Dometic påverkades inledningsvis negativt av pandemin och summerat blev det ett omsättningstapp under 2020. Men trenden vände under andra halvåret och höll i sig under 2021 som blev ett rekordår för både Dometic och den amerikanska husbils- och husvagnsmarknaden. Nu väntas dock den starka friluftstrenden klinga av från pandemins toppnivåer. Men det finns ändå saker som talar för Dometic.

1. Även om friluftstrenden klingar av från toppnivåerna har många funnit ett nytt intresse i friluftsliv, vilket talar för att försäljningen i segmentet ligger kvar på högre nivåer än innan pandemin. Faktum är att den amerikanska husbils- och husvagnsmarknaden har ökat med 11,8 procent hittills i år, enligt Recreation Vehicle Industry Association (RVIA). Organisationen väntar sig dock att marknaden faller tillbaka något under helåret 2022 jämfört med 2021.

2. Under de senaste åren har Dometic riktat om sin strategi och bolaget fokuserar nu på att växa genom billigare produkter som säljs direkt till konsument samt service och eftermarknad. Under 2021 och hittills under 2022 har Dometic genomfört totalt tio förvärv för att stärka affärsdelen. I fjol tog också den egna e-handeln fart.

3. Dometic har ett uttalat mål om att höja marginalerna och under 2019 infördes ett program för kostnadsreduceringar som väntas påskyndas under 2022. Bolaget pekar också på att den förändrade försäljningsmixen ska stärka marginalerna. Dometics marginaler är i dag låga jämfört med hos exempelvis Thule, som verkar inom ett liknande segment men med större fokus mot konsumenter. Under 2021 hade Thule en rörelsemarginal på 22,3 procent medan Dometic släpar efter på lönsamheten med en rörelsemarginal på 12,6 procent.

Under fjolåret genomförde Dometic sitt största förvärv någonsin i form av amerikanska Igloo, en leverantör av passiva kylboxar och produkter för dryckeslösningar för friluftsmarknaden. Igloo har dock lägre marginaler än Dometic, även om bolaget i årsrapporten för 2021 pekade på en förbättring.

Den 15 juli kommer Domestic med rapport för andra kvartalet och framöver behöver bolaget visa att marginalerna förbättras både i förvärvade Igloo och i koncernen som helhet. Men Dometic är lågt värderat med ett börsvärde som i dag understiger fjolårets omsättning. Analytikerna som följer bolaget ser i genomsnitt en potential för en kursdubblering, enligt Factsets sammanställning. Alla är dock inte eniga om aktiens potential. Enligt ägardatabasen Holdings är cirka 6 procent av aktierna blankade, vilket är den högsta nivån sedan 2019.