Havet – en av få ljusglimtar i ett spöklikt New York

”På allas läppar” Ur ett corona-perspektiv är New York för USA vad Italien blivit för Europa: epicentrum för smittan. Hittills har nästan hälften av de fall som rapporterats i USA kommit från delstaten, som är en av landets mest tätbefolkade. Man testar visserligen betydligt fler patienter här än på andra håll i landet. Men det är ändå inte konstigt att smittan verkar trivas här i New York, med sina överfulla tunnelbanevagnar, trånga dumplingsrestauranger och soldränkta parker – en stad som har svårt att sova.

”Händer i coronatider”

Det har rått en form av borgfred mellan Vita huset och New York under coronakrisen, vilket är ovanligt. President Donald Trump och New Yorks guvernör Andrew Coumo har plötsligt hörts hylla den andres insatser. Men det verkar vara slut på det nu. Coumo är missnöjd med Trumps kommentarer om att ”USA ska öppnas upp till påsk” och utformningen av det senaste stimulanspaketet. I veckan införde dessutom presidenten två veckors karantän för alla som lämnar New York.

”Missa inte”

Central Park och Prospect Park i Brooklyn har varit ovanligt populära tillhåll den senaste tiden efter att alla gym stängt. Nu hotas även dessa av nedstängning. Men det finns ett fenomen som än så länge inte drabbats av viruset, som man når genom att åka en timme med båt från Wall Street-piren. Där ligger fantastiska Rockaway Beach. Och havet.