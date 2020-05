Harvardprofessorn Alberto Alesina har avlidit

På mikrobloggen Twitter strömmar hyllningar till Alberto Alesina in. Ekonomen Nouriel Roubini, som ofta går under smeknamnet ”Dr Doom”, beskriver honom som en utmärkt ekonom och människa.

Alberto Alesina var verksam som professor på Harvard inom politisk ekonomi. I början av veckan fick han, tillsammans med två kollegor, tankesmedjan Manhattan Institute’s Hayek Book Prize för deras bok ”Austerity: When It Works and When It Doesn’t.” En av slutsatserna i boken, där tusentals ekonomiska åtgärder har undersökts, är att sänkta offentliga utgifter fungerar bättre som åtstramning än skattehöjningar för tillväxten.