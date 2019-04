Hårt slag mot SAS på uppgång: ”Ledningen har allt att förlora”

Drygt 1.400 piloter i Sverige, Danmark och Norge är uttagna i strejk och 72.000 passagerare drabbades när SAS ställde in 670 flygningar under fredagen. Ytterligare flyg har ställts in under lördagen, som påverkar 34.000 personer.

På Arlanda var frustrationen stor bland resenärerna på fredagen.

”Det är omöjligt att bemanna upp inför en situation med 72.000 passagerare som får sina flyg inställda – och där vi inte ens vet om det faktiskt kommer att ske”, sa SAS kommunikationsdirektör Karin Nyman på plats på flygplatsen.

Fram till den här tidningens pressläggning hade inga förhandlingar återupptagits mellan parterna, som kastar bollen mellan sig.

Aktien tog storstryk på Stockholmsbörsen och backade över 5,4 procent.

Som en följd av strejken sänkte Sydbank sin rekommendation för aktien från köp till behåll. I en aktiekommentar skriver banken att SAS-piloternas strejk överraskade, och synliggör att SAS är mer sårbart än man tidigare trott.

”Det här adderar ett nytt lager av komplexitet till företaget. SAS måste navigera på en svår marknad. Bränslekostnaderna stiger, det är hård konkurrens, svenska kronan är svag. Ovanpå det har bolaget nu nya problem som kommer inifrån”, säger analyschef Jacob Pedersen, som följt SAS under lång tid, till Di.

Hans bedömning är att strejken kostar 60–80 miljoner kronor per dygn, när alla effekter räknas in. Skulle strejken vara i två veckor innebär det att den vinst banken hade räknat med att flygbolaget ska redovisa i år vänds till en förlust.

De krav på löneökningar som framkommit i media skulle enligt Jacob Pedersen sänka SAS konkurrenskraft väldigt snabbt.

”Ledningen har verkligen allt att förlora här. Om den viker sig för piloternas krav, kommer det leda till att SAS resultat sjunker radikalt. Företaget kommer förlora konkurrenskraft, och det som innan såg ut att vara en ganska ljus framtid kommer snabbt vändas till en framtid där man i stället kämpar för sin överlevnad”, säger Jacob Pedersen.