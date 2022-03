Hårda strider utanför Kiev

Stadens borgmästare påstår att nästan hela Irpin är under ukrainsk kontroll.

Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP, vars reportrar är på plats i Kiev, att det upptrappade våldet lett till att fler människor tvingats fly sina hem.

Flyende vittnar om en utbredd förstörelse i Irpin, som har varit speciellt utsatt under krigets gång.

”Varje morgon, varje dag, varje kväll, går Ryssland på offensiven och varje gång trycker våra grabbar tillbaka dem. Så vi har varit konstant utsatta för granateld”, säger 55-årige Leonid, en av de som har flytt, till AFP.

Den ukrainska flottan uppger i sociala medier att det ryska landstigningsfartyget Orsk har förstörts, och har lagt upp bilder och video på när fartyget exploderar i hamnen i Berdjansk.

Staden vid Azovsjöns strand har varit under rysk kontroll sedan den 27 februari och ses som en viktig landstigningsplats. Ryska styrkor uppges ha avancerat i området men Cherson, med 200.000 invånare, är den enda staden i området som kontrolleras helt av invasionsstyrkorna. I närheten ligger bland annat Melitopol och Mariupol.

Från ryskt håll uppges ryska styrkor ha tagit strategiskt viktiga Izyjum, sydöst om storstaden Charkiv. Izyjum ligger längs en väg som kan koppla ihop ryska styrkor i nordsydlig led.

Torsdagen den 24 mars markerar en månad sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes.

Några tecken på ett nära förestående slut på kriget syns inte. Enligt EU:s utrikeschef Josep Borrell är Ryssland ointresserat av att förhandla utan vill ockupera mark.

”De vill omringa hela kusten till moldaviska gränsen och isolera Ukraina sjövägen”, säger han till spanska TVE.

Han säger att ”allt kommer att avgöras under de närmaste 15 dagarna” och att det nu hänger på ukrainarnas förmåga att stå emot.

Torsdagens våldsamma strider utanför Kiev kommer efter den senaste tidens rapporter om att kriget gått in i en ny fas. Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) ställer Ryssland om från offensiv till defensiv – och ryska styrkor uppges gräva värn och placera ut minor.