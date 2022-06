Hård kritik efter Di:s hyresgranskning – ”häpnadsväckande”

Innehåll från Komplett Företag Annons

– Det ligger just nu ett stort fokus på den enskilda företagaren att möta kraven i den snabbt föränderliga värld de verkar i. Samtidigt måste vi som återförsäljare ta vårt ansvar och hjälpa företagen att verkligen ta fram relevanta lösningar som passar deras företag, säger Tony Eriksen, Country Manager Komplett Företag

Små och medelstora företag behöver idag helt enkelt få bättre hjälp från återförsäljare för att hänga med i teknikutvecklingen och kunna skapa en flexiblare arbetsmiljö. De behöver exempelvis veta vilken teknik kring skrivbordet som skapar bäst produktivitet hos medarbetarna och lockar talangerna eller vad de ska använda för produkter för att få till bra digitala möten. Men när de vänder sig till de stora IT- och elektronikleverantörerna så är de ofta för små för att få den servicen.

– Vår målgrupp är små och medelstora företag och vår målsättning är att våra kunder, oavsett om man har en anställd eller några hundra, ska få samma goda rådgivning, teknik som ligger i framkant och support som de stora kunderna på marknaden är vana att få. Vi hjälper dem att hitta rätt i IT-djungeln, berättar Tony Eriksen.

Tekniklösningar anpassade efter företagets behov

Komplett företag är en del av Komplett Group som är en av Nordens största näthandelsaktör och företagsdelen i Sverige startade 2020 under själva pandemin.

– Vi vill verkligen göra en skillnad på den svenska marknaden för de mindre och medelstora företagen. Vi såg att de inte fick lika bra rådgivning och service som de stora bolagen, och det vill vi ändra på. Att vi tillhör Komplett Group skapar en trygghet för kunden, genom att vi har starka ägare, och vi besitter en hög kompetens kring dagens teknikutveckling så att vi kan förklara för våra kunder hur de kan nyttja den nya tekniken på bästa sätt anpassad efter deras specifika behov.

För att skapa samma höga service som stora kunder är vana att få har Komplett Företag lagt ner ett stort arbete på att skapa en hemsida i ständig utveckling. En hemsida som är lätt att få överblick över och enkel att manövrera runt på.

– Vi ser också till att våra kunder får bra och snabb kundservice. Du kan kontakta oss via chatt på hemsidan, mail eller via telefon och vi ser till att alltid ha en hög tillgänglighet när du vill prata med oss. Exempelvis så svarar vi, i genomsnitt, inom 2 minuter när du kontaktar oss via telefon. Vi märker från våra kunder att det vi har tillfört på marknaden har det verkligen funnits ett behov för och vi såg en tillväxt på 32,5 procent under 2021, avslutar Tony Eriksen.

Om Komplett Företag

Komplett Företag är en del av den norska koncernen Komplett Group som är en av Nordens största näthandelsaktörer med totalt åtta nätbutiker som säljer datorkomponenter, PCs, hemelektronik och andra relaterade tillbehör till slutkunder och återförsäljare. Komplett Group omsätter 17 miljarder SEK och har totalt 2000 anställda i Norden.

Läs mer om Komplett företag här

Så kan Komplett Företag erbjuda rätt produkter till rätt pris med snabba leveranser!