Här växer vaccinet mot lunginflammation

”Det här är bara några liter, men det räcker långt för oss”, säger Maria Alriksson, vd på Abera Bioscience och pekar mot labbet på andra sidan glasväggen där en flaska med en orange vätska står centralt placerad. Personal vakar över processen.

”Vi har utvecklat en första vaccinkandidat mot pneumokocker som bland annat orsakar lunginflammation och bihåleinflammation och leder till 1,5 miljon dödsfall varje år och enormt många sjukhusinläggningar”, säger Maria Alriksson.

”Det finns ett par vacciner på marknaden, men de riktar bara in sig mot ett mindre antal varianter av bakterien. Vår kandidat riktar in sig mot alla varianter av bakterien och ges som en nässpray vilket hindrar infektionen från att växa till innan den tar sig in i kroppen.”

Hur hittade ni hit till Matfors?

”Genom det svenska ekosystemet. Vi har haft kontakt med NorthX Biologics tidigare, men då fanns inte möjligheten att processutveckla, då kunde man bara komma med det färdiga receptet”, säger hon och drar paralleller till att baka en kaka.

”Vi vet hur vi bakar vår kaka hemma, men vi vet inte hur man bakar den i ett bageri. Som kund behöver man både kompetensen och supporten, ett samarbete för att komma framåt.”

För att förstå komplexiteten i produktionen av biologiska läkemedel använder hon ytterligare en liknelse.

”Om den gamla tidens läkemedel, småmolekyler, är en cykel så är proteinläkemedel en buss eller ett tåg och de nya avancerade gen- och cellterapierna ett rymdskepp.”

Med på rundturen i den nybyggda innovationshubben är även flera medarbetare från Xintela, bolaget som NorthX Biologics ingick ett samarbete med i december 2022.

”Vi har byggt en egen GMP-certifierad produktionsanläggning i Lund som godkändes för 1,5 år sedan. Där har vi utvecklat och producerat vår stamcellsprodukt Xstem som just nu testas i en klinisk studie på knäartros i Australien. Vi har också startat en annan studie med Xstem i Linköping för behandling av svårläkta bensår. Tillsammans med NorthX Biologics, som har den storskaliga kompetensen, kan vi accelerera utvecklingen av våra egna, men även andras cellterapier”, säger vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Abera Bioscience Säte: Uppsala Ägare: Noterat på Spotlight. Grundades 2012 som en avknoppning från produktionsbolaget Xbrane Bioscience. Grundare och CTO är professor Joen Luirink vid Vrije Universiteit i Amsterdam. Vd: Maria Alriksson Verksamhet: Bolaget är specialiserat inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Aktuellt: Först på plats i NorthX Biologics innovationshubb med sitt vaccin mot pneumokocker.