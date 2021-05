Här lovar företagen att skynda på elektrifieringen – ”väldigt bindande”

Innehåll från Jungheinrich Annons

Hos många kunder finns det ett ökat behov av kortare kontrakt när man behöver en truck- eller logistiklösning. Många handskas med stopp i driften, konjunktur eller andra förändringar som rör verksamheten. Något som gjort sig ytterligare påmint under pandemin. I både ned- och uppgångar behövs därför en flexibel truck- och logistiklösning som matchar de behov man har och de förändringar som kan uppstå.

Jacob Trevett, Sales Director Rental & Used Sweden and Denmark.

I dag är det vanligt att kontrakt inom truck- och logistiklösningar löper under många år. Som kund riskerar man fastna i utdaterade lösningar och ens verksamhet blir mindre flexibel. Jungheinrich såg att en hyreslösning som kan skräddarsys till varje enskild kund fattades på marknaden och bestämde sig för att göra något åt saken.

– Det var kundernas behov som styrde vår utveckling. Vår hyreslösning för truckar är framtaget med ett antal större kunder som vi har haft samtal med. Det kunderna efterfrågade var just en större flexibilitet, säger Jacob Trevett, Sales Director Rental & Used Sweden and Denmark.

Det ska vara lönsamt med en flexibel hyreslösning

Erbjudandet handlar i grund och botten om att leverera en lösning istället för en specifik produkt. Som kund får man därför många valmöjligheter och kan enkelt ta in fler truckar vid produktionstoppar eller lämna tillbaka de som inte behövs vid dalar. Vilket kan leda till en stor kostnadsbesparing vid en nedgång men även stor vinst när försäljningen ökar. Ett tydligt exempel där behovet plötsligt blivit mycket stort är inom e-handeln som ökat markant under pandemin.

– Vi vill fortsätta möta det ökande agila beteendet på marknaden. Mycket handlar om att vi bygger förtroende från första besök och tittar på vad kunden behöver. Med en flexibel helhetslösning kan vi anpassa oss till kundens behov löpande, säger Jacob Trevett.

För många kunder är det även viktigt att själva lösningen inte kostar för mycket, just eftersom det kan svänga i produktionen. Med Jungheinrichs lösning får man en kostnadsanalys vid implementeringen.

– Vi tittar på de kostnader som kunden har och kan erbjuda sänkningar till kunden. Under hela hyresperioden jobbar vi löpande med att få ner kostnaderna och kan de i flesta fall erbjuda kunden en sänkt kostnad, säger Jacob Trevett.

Snabb tillgång extra aktuellt i snabba skiftningar

Kraven på flexibilitet har också inneburit att Jungheinrich behövt expandera. Tidigare hade de endast sin hyrestruck-flotta i Malmö, men nu finns de även på plats i Stockholm.

– Vi behövde finnas på plats med kontor och lager i Stockholm för att säkerställa snabb och bra service till våra kunder. När vi endast fanns i Malmö förlorade vi en dag med transport och det kostade även mer för kunden. Många kunder är även mer miljömedvetna och vill inte ha truckar som har färdats långt, säger Jacob Trevett.

Ser man framåt på branschen så är automatisering framtiden. Jungheinrichs vision är att fortsätta utveckla hyresprodukterna, med ett fokus på att implementera automationsprodukter i hyreslösningarna.

– Det kommer många intressanta och innovativa produkter de kommande åren. Därför väljer många en mer flexibel hyreslösning, så att man kan lägga all kraft på att modernisera och effektivisera, avslutar Jacob Trevett.

Jungheinrich har en hyrflotta på över 60 000 truckar och hjälper till att hitta rätt truck.

