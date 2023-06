Här löper du störst risk att bli rånad

Innehåll från Arctic Space Technologies Annons

I rymden svävar tusentals satelliter som samlar in data och hjälper oss kommunicera. Men under en lång tid har antalet antenn- och markstationer som behövs för att ta emot all data inte lyckats hålla samma takt som satellitutvecklingen och dess behov av hållbar hantering. Därför bestämde sig Sandra Nilsson, Felix Hessinger, Benjamin Fischer och Fredrik Schäder, för att grunda Arctic Space.

Företaget har sin verksamhet i Öjebyn strax utanför Piteå, vars läge i norra Sverige innebär unika fördelar såsom fantastiska förutsättningar för att kommunicera med satelliter, milt väder och bra logistikmöjligheter. Med gröna energikällor och ett samarbete med det hållbarhetsfokuserade datacentret, EcoDataCenter, har Arctic Space lyckats eliminera fördröjningar och minimera överföringstider. Tack vare det har de fått hjälpa stora kunder världen över att få ner data lönsamt, hållbart och säkert.

– Sättet vi har integrerat satellit- och antennsystem på, samt vår positionering, gör att vi har utvecklat en affärsmodell som är attraktiv ur ett globalt perspektiv. Vi har byggt en sällsynt, kanske till och med unik anläggning, där våra kunder erbjuds hållbara, snabba och flexibla lösningar i en hyperskalbar miljö, berättar Fredrik Schäder.

Utökar med ny storkund

Nu har Arctic Space ingått avtal med ytterligare en storkund, det globala satellitföretaget OneWeb, som kommer att installera hela 27 antenner på fastigheten utanför Piteå. Det blir en omfattande ökning av verksamheten till att totalt omfatta närmare 35 antenner i slutet av året. Detta kommer att göra Arctic Space till ett av de företagen i Sverige med flest antenner för satellitkommunikation.

– Att vi efter en så kort tid och i en väldigt komplex bransch kan få ett så stort projekt visar att vi är en viktig spelare när det kommer till att sätta ny standard för kommunikationslösningar i rymdindustrin, säger Sandra Nilsson.

Bygger ett rymdcenter

Den stora ökningen av antalet antenner kommer innebära att anläggningen omvandlas till ett rymdcenter. Arctic Space Center kommer sedan att kunna bidra ännu mer till regionens utveckling genom att attrahera och bibehålla kompetens och bidra till export av rymdtjänster från Sverige.

– Med OneWeb avtalet skapar Arctic Space en av de största markstationerna för satellitkommunikation i Sverige. Branschen förändras snabbt och vi har hjälpt den göra stora framsteg. Nu ser vi fram emot att expandera och gå in i nästa fas. Det här är bara början, avslutar Sandra Nilsson och Fredrik Schäder tillsammans.

Om Arctic Space:

Hållbarhet, innovation och tillväxt är verktygen som är nödvändiga för att navigera inom den nya rymdåldern. Den sätter högre krav på säkra, flexibla och skalbara produkter och tjänster inom branschen. Med ett av världens högsta innovationsindex visar Sverige att ingenting är omöjligt. Arctic Space, med ett team som kombinerar starka visioner och rätt kompetens har visat att man har det som krävs för att revolutionera rymdindustrin.

