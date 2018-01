Här kan du läsa kvinnornas berättelser i finansbranschens #metoo

“Betydlig äldre kollega kommer fram till mig på ett jobbmingel. Vi känner egentligen inte varandra. Han ställer sig lite för nära, håller om mig runt midjan och viskar i mitt öra ”önskar att du vill bli mamma till mina barn”.

”Jag var 24 år, hade smal midja och stora bröst. Det skulle komma en man från Finansinspektionen och vi fick order om “korta kjolar och ett vänligt bemötande”. FI var mycket nöjda.”

”En från företagets ledningsgrupp ska hålla tal för en hög chef och ägnar första minuten åt att flertalet gånger påtala hur snygg hon är för sin ålder.”

”När jag var gravid med mitt första barn var det en tjugo år äldre säljare som inför sina kollegor (och mig) skämtade om att det var han som gjort mig på smällen. När jag tog upp det med min chef så undrade han varför jag pratade med honom om det.”

“Min kollega skriker “hora” över handlargolvet.

Jag svarar tillbaka: “Vad säger du för något?”

Han: “Vet du inte vad hora är? Dig skulle jag förresten kalla för sprutluder.”

“Jobbar på mycket välrenommerat finansbolag. Samtalar med en manlig kollega om en kvinnlig kollega som vi gissade snart skulle bli befordrad till en mycket senior roll. Min kollega kommenterar: ”Hon är så jävla duktig och tror hon är något. Jag och X (annan manlig kollega) har pratat om att hon ändå är lite sexig, man skulle vilja dominera henne, trycka upp henne mot väggen och knulla henne jävligt hårt bakifrån. Då kanske hon skulle släppa loss lite.”

”Jag var i 20-årsåldern och i slutet av trainee-året på bolaget, mitt första, fasta "riktiga" jobb efter studierna. Trainee-gruppen hade fått ett uppdrag som skulle rapporteras till VD och ledningsgrupp. Det var jag och ytterligare två tjejer som redovisade och presentationen gick bra, vi var nöjda. När vi var klara och skulle gå, rundar VD:n av med "...och så var det ju trevligt att vi fick lite kvinnlig fägring också". Jag blev så paff, jag trodde vi hade varit där för att berätta om vårt arbete, inte för att visa upp våra kroppar.”

“Har otaliga gånger blivit presenterad/introducerad/omtalad i möten och andra professionella sammanhang med kommentarer om mitt utseende, mina kläder etc. Satt t.ex helt nyligen på ett möte med några kollegor samt ett antal externa investerare - totalt ca 15 män och jag - och vi skulle presentera en affärsidé. Min chef inleder presentationen med: ”Nu ska ni inte investera i det här enbart för att ni tycker att hon där (d v s jag) är så snygg.” Alla skrattar. Inte jag. Vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig kränkt och förminskad till nån form av kuttersmycke. De värsta är att ingen annan säger något heller, inte ens mina kollegor. Varken under mötet eller efteråt.”

”Jag arbetade på ett relativt litet kontor med ganska hög medelålder där jag var yngst med mina drygt 20 år. När jag fyllde år hade några av männen på kontoret samlat till en present åt mig - sexiga underkläder. Det var tydligen en bra present att ge en ung tjej.”

”Jag var relativt nyanställd och i jämförelse med övrig personal också relativt ung. En av mina manliga kolleger (som för övrigt har både fru och barn) började tidigt kommentera mitt utseende när helst han fick möjlighet. Jag fick fort höra att ”han är sådan” och ”bry dig inte om honom”. Det verkade som att alla visste precis hur han var och lät det fortgå. Det sades att han drog in för mycket pengar till företaget för att det någonsin skulle göras något åt hans sexuella kommentarer.”

“Jag arbetar som rådgivare på bank och för 4 år sedan var jag i telefonsamtal med en manlig kund i 55-årsåldern och jag var 30 år då. Han ville låna för att köpa en husbil. Han sa att han skulle ut och resa till våren och frågade om jag kanske ville hänga på.

Jag sa: Nej tack, då kommer jag att vara höggravid.

Då sa han: Ja, men då är du ju skottsäker i alla fall…”

“Jag gick in i en hiss på jobbet med fyra äldre manliga kollegor. När hissdörrarna stängdes tittade de på mig och sa: "Vågar du åka med oss? Är du inte rädd för att vi ska våldta dig?" Jag kände mig rädd, förnedrad och har aldrig glömt den dagen samt skammen jag kände fast det är de som borde skämmas.”

”Jag var på konferens med det nya jobbet och klockan var väl strax innan 23 och jag skulle tacka för mig när min nya chef avbröt mig och sa att det inte kom på tal att jag skulle gå och lägga mig NU! Nu var det ju efterfest i hans svit med alla de här viktiga kunderna. Han sa åt mig att tömma min minibar och komma ner till hans rum. Jag sköljde lite kallt vatten i ansiktet och tänkte att det var viktigt att bygga relationer, visa framfötterna. Jag försökte förgäves prata jobb i 10 minuter innan min chef klappade till mig på rumpan och fällde ännu en av de äckliga kommentarerna han slängt sig med hela kvällen. Två gånger om. Framför ett tiotal förfriskade kunder. Jag sov inte en sekund den natten, jag bara grät och kände mig som en äcklig nolla ingen tar på allvar. Tre vidriga veckor senare, efter att ingen på arbetsplatsen reagerat trots att jag berättat allt och gråtit på högsta chefens kontor, sa jag upp mig. Jag läste på LinkedIn för nåt halvår sen att gubbslusket blivit befordrad.”

“På en kryssning pussade plötsligt en av cheferna mig på munnen och sa att jag var sexig. En annan gång blev jag kallad för “kaffeflicka” - inför kund och kollegor! Han är numera regional företagsansvarig.”

”Dag ett på nya jobbet i arbetsgruppen med bara män får jag omgående veta att jag blivit inkvoterad och ingen förväntar sig att jag kommer kunna bidra som övriga då jag har småbarn. Påtalar detta för chefen omedelbart som menar att jag måste förstå den ironiska generationen.”

“För några år sen, ganska tidigt i min karriär, deltog jag i en representationsmiddag med företagskunder och representanter från ledningen. Till bords hade jag en senior kollega från en utlandsfilial, som till en början uppträdde professionellt. Längre in i middagen ändrade samtalet och frågorna karaktär; från ett normalt samtal till frågor från mannen som ”om du går ut och festar med dina vänner, vad brukar du ha på dig? Gillar du korta kjolar?” Jag blev alldeles kall och kände mig otroligt kränkt.”

Personalfest. Dansar med en äldre kollega, han väser i mitt öra: "Idag är du verkligen extra het och sexig." Trycker samtidigt upp handen under mig kjol och klämmer mig mellan benen. Jag går därifrån men vågar inte säga ifrån, då han har en hög position och jag hör honom garva med mina kollegor när jag går.”

“En manlig chef till en ung, kvinnlig kollega när han stirrade rakt ned på hennes bröst under deras samtal: ”Med dom där behöver du ju aldrig vara rädd för att inte få jobb.” När hon återberättade för mig sa hon också att hon så gott som dagligen fick kommentarer på temat ”hennes bröst”.”

”Jag har haft en manlig kollega som gett mig kommentarer som anspelar på sex mer eller mindre konstant sen jag började på min nuvarande arbetsplats. Han är säljare och mycket viktig för bolaget (läs: han drar in mycket pengar). Det började med kommentarer som att han ville gå nära skrivaren för att nudda min rumpa när jag stod där och skrev ut, till att eskalera till rena sexinviter via mejl och små spontana besök till min arbetsplats. Vid ett tillfälle på en jobbfest, då han åter igen halvt om halvt ”snubblade” över mig och ”råkade” känna lite på min kropp i fallet, kände jag att det fick räcka. Jag sa till! Vilket jag inte vågat förr. Men där och då fick jag nog. Jag sa, att om han inte slutade med alla trakasserier så skulle jag berätta för hans fru. Och visst hjälpte det. Han blev tyst direkt och lämnade mig ifred. Det kändes skönt. Det gick faktiskt så mycket som 3 år utan en enda kommentar (han mer eller mindre undvek mig helt). Men så på senaste jobbfesten står han helt plötsligt vid min sida. Full såklart. Och säger ”Du gör mig fortfarande lika kåt”. Så nu lär det väl börja eskalera igen. Suck!”

”Ledningsgruppen gör en studieresa till en storstad och avslutar på annan ort för lite avkoppling. Efter en grandios middag beger vi oss på kvällen till en lyxig krog med underhållning. Vi sitter tillsammans och har en trevlig kväll. Efter ett tag försvinner en efter en av männen och kvar är vd:s sekreterare och jag (de enda kvinnorna) och en manlig kollega. Då vi börjar söka efter kollegorna öppnar vi till slut dörren till ett stängt rum och finner dem som åskådare i en stripteaseshow. Droppen är när vi ser hur våra kollegor stoppar sedlar i tjejernas bh och trosor. Jag lämnade bolaget kort därefter.”

“Alla gånger jag suttit på möten med äldre män i mörka kostymer som tagit för givet att jag är sekreteraren, alla kommentarer om mitt utseende ”din rumpa är snygg i de där byxorna”, ”det är snyggt när du har läppstift för du har så fylliga läppar”, klapp på rumpan, rekryteringar där män uttryckligen velat se seniora kvinnliga sökande och det visar sig senare att de söker någon som kan skriva anteckningar, skicka möteskallelser och hålla lite ordning. Allt snack från seniora män i finansbranschen om hur viktigt där med jämställdhet och att vi måste lyfta kvinnor men som ändå sedan alltid sitter med bara män i sina ledningsgrupper. För det finns ju inga kvinnor att rekrytera.”

”Jag var helt ny i min första chefsroll på ett mindre bolag och var just klar med en alldeles utmärkt ledarutbildning. Det var dags för mitt första ledningsgruppsmöte. Samtliga avdelningschefer (manliga) var samlade förutom vd. Lite snick snack då plötsligt bolagsjuristen med hög röst frågar - ”vet ni vad jag sa imorse till henne i receptionen - ni vet hon med stora pattarna?” Jag blev helt paff och sa ingenting men allt gick runt och jag tänkte - var har jag hamnat!? Det var absolut inte sista gången det hände men jag lärde mig så småningom att uttrycka min avsky.”

“Jag jobbade på bankkontor på en av Sveriges stora banker för ungefär femton år sen. En medarbetare, man runt 45, blev ständigt för full i samband med personalfester och liknande. Han tafsade, var kladdig och aggressiv. En gång satte han handen mellan benen på den nyaste, yngsta tjejen i kassan. Alla såg, men ingen gjorde nåt. Det ursäktades alltid, “han var ju sån”... Han droppade också ständigt kommentarer om våra utseenden och humör; sexismen var helt okej liksom.”

”På min förra arbetsplats skulle jag internrekryteras till en tjänst inom en av ledningsgrupperna. När jag berättade att jag var gravid drogs erbjudandet tillbaka med förklaringen att det var dålig tajming. Tjänsten rekryterades därefter externt ifrån.”

”För några veckor sedan på lunchen var jag ensam kvinna bland 7-8 män då en manlig chef drog ett skämt som gick ut på att en av hans medarbetare skulle ha haft sex med sin fru mot hennes vilja. Ett skämt om våldtäkt med andra ord. Alla skrattade utom jag och medarbetaren det skämtades om, som jag uppfattade blev (med all rätta) illa berörd. Jag upplever att det är helt normaliserat att dra såna skämt där jag jobbar. Vem är då jag att säga ifrån?”

”På ett avdelningsmöte meddelade chefen vilka som skulle ingå i ledningsgruppen och den ena mannen efter den andra räknades upp. Så meddelade chefen till slut att en kvinna skulle ingå, för den kvinnliga fägringens skull. Det påtalades av en annan kvinna att hon förhoppningsvis skulle ha mer att bidra med än bara kvinnlig fägring. Chefen såg då ut som ett levande frågetecken, han tyckte bara att han hade varit trevlig. Detta togs upp flera gånger, men han förstod aldrig varför det var fel att säga så.”

”På min arbetsplats fanns en man som gottade sig i äckelsnusk. Så fort tillfälle gavs så kopplade han vad som helst till porr och sex och kommenterade kvinnors klädsel. Han var ofta in på mitt rum och drog sina sexskämt. Allt eftersom tiden gick blev han mer och mer privat i sitt snuskprat. Jag fick nog, gick in till honom och stängde dörren. Jag var tydlig med honom. Jag sa: “Jag tycker inte om dina sexhistorier. Du får sluta med det.” Han bara satt och gapade. Sen dess var jag förskonad men jag vet att han fortsatte mot andra.”

“De gånger jag varit gravid, eller efter föräldraledighet, har jag fått lägre bonus och löneökning än manliga kollegor - trots väldigt bra (ofta bättre) omdömen. När vi kvinnliga kollegor börjar diskutera detta visar det sig att alla upplevt samma sak - att det är ett genomgående mönster. Men HR & VD viftade undan det som inbillning när vi påtalade det.”

“En person på mellanchefsnivå tyckte att vi som jobbade i hans grupp skulle ha förståelse för hans oftast extremt sexistiska ”skämt”, med hänvisning till att så skämtade man i ”handlarrummet”, där han tidigare jobbat.”

”Det är så många händer, blickar och kommentarer på julfester och konferensmiddagar att jag inte ens kan komma ihåg alla enskilda tillfällen. Och hur länge som jag bara accepterade det, det hörde liksom bara till.”

”Jag var med några kollegor och samarbetspartners på tjänsteresa. Vi satt mitt i natten på en flygplats och väntade på våra väskor. Då sätter sig en kollega (25 år äldre) bredvid mig och säger helt från ingenstans ”Om jag kommer förbi ditt hotellrum sen, släpper du in mig då?”.”

”Chefen presenterar på ett avdelningsmöte projektledare för företagets större projekt. Flera på avdelningen reagerar på avsaknaden av kvinnor. Chefens svar: Det kanske saknas kompetens hos kvinnorna på bolaget.”

”En gång på en personalfest hade jag klätt upp mig i klänning. Redan på middagen kände jag på mig att de kommer bli problem och jag måste ”hålla koll” (skydda mig) så jag drack något glas vin till maten och sen inget mer. Tyvärr var min känsla rätt. Under kvällen utsattes jag för tafsande kollega som gick efter mig. Ett antal andra (kommer inte ihåg hur många) passade på att smeka min rumpa under dans. En föreslog att vi skulle börja träffas. Allt slutade med slagsmål för jag stod och pratade med en trevlig manlig kollega. En helt sjuk kväll som gjort att jag sedan dess inte klätt upp mig när vi har fest.”

”Jag och en grupp säljare är på en konferens. På hotellet och inför kvällens middag samlas vi några i en av tjejernas hotellrum, vi sitter där och har det trevligt när den sk reseledaren (också anställd på samma företag) dyker upp och vill delta oinbjuden. Han sätter sig i sängen bredvid en av kvinnorna, helt plötsligt trycker han ner henne i sängen och lägger sig ovanpå henne. Vi blir förstås helt chockade, han tyckte det var en rolig idé. Mannen var dessutom väldigt storvuxen, vi var rädda att hon skulle kvävas under honom, det var helt absurt. Sent på kvällen var det dags att gå och lägga sig, när jag kommer till mitt rum så väntar han utanför min dörr. Jag är så rädd för att han ska tränga sig in i rummet så jag vågar inte låsa upp utan vänder om och väntar tills han har försvunnit. Jag var i tjugoårsåldern och mannen var säkert 30 år äldre.”

”Jag var 24 år och på min arbetsplats satt vi i kontorslandskap. En högt uppsatt chef, 15 år äldre än jag, satt med sin avdelning precis bredvid vår. Han var gift. Efter en tid började han flirta med mig; vid kaffeautomaten, vid mitt skrivbord, i landskapet mm. På busshållplatsen utanför jobbet kom han fram och ställde sig med ansiktet två cm från mitt och sa något insmickrande. Jag kände mig obekväm och berättade om händelserna för min kompis. Det visade sig att samme man hade sexuellt trakasserat en bekant till henne på en annan arbetsplats ett par år tidigare! Jag blev genast på min vakt. Flirtandet fortsatte men droppen kom när han bjöd in endast mig till ett möte som han tänkte skulle äga rum under mellandagarna. Dagar då det i princip var tomt på kontoret, men jag jobbade eftersom jag var ganska ny och inte hade så mycket semester. Mötesrummet han hade föreslagit låg längst bort i huset lite i skymundan och var ett av de rum man bara bokade om alla andra rum var upptagna. Men alla vanliga rum var ju lediga i mellandagarna! Han ville att jag skulle ”berätta om vår avdelnings arbete”. Jag vidarebefordrade mötesinbjudan till min chef, som hanterade saken snyggt och bad mannen vänligt men bestämt att gå via min chef i fortsättningen om han ville mig något. Min chef svarade också att hen gärna träffade den andra chefen för att berätta om vårt arbete. Då bokade han av mötet.

Flirtandet upphörde direkt efter det och jag möttes istället med ignorans.

Många gånger har jag funderat på vad som skulle kunnat hända i det där rummet om jag tackat ja till mötet…”

”Det kom en ny chef till vår avdelning. Han hade ett stort rungande skratt, fick med sig nästan alla i skrattet. Det skämtades en del, skulle väl skapa bra stämning antar jag. Han bokade "lär-känna-varandra" möten och som en del i det mötet berättade jag att jag var gift med en kvinna.



Sen började skämten, vid fikarasterna så att alla hörde och alla skrattade. Han tyckte det var roligt att han och jag tittade efter kvinnor och kommenterade därför kvinnor som gick förbi och med införstådda skratt, knuffar i sida, lät mig förstå att detta var oerhörd roligt. Och, ja - jag skrattade med. För uppmärksamhetens skull, för jag var för feg att säga ifrån. Blev dock ganska beklämt av situationen, det var ju kvinnor som jobbade på samma bolag.

Han utvecklade skämten till att handla om mina sexuella preferenser och om att få mig ner på rygg, och då med en man. Till slut tog jag mod till mig och bad honom sluta med sina skämt, att jag tyckte det var obehagligt. Han bad inte om ursäkt för skämten, men accepterade att sluta skämta så, om jag nu kände som jag gjorde. Stolt lämnar jag mötet.

Och sen började trakasserierna. Trots jag hade jobbat inom firman i 15 år, kunde jag plötsligt inte jobbet tillräckligt bra, jag var för oprofessionell i mötet med kunderna, jag körde över kollegorna på mötena för jag pratade så mycket, om jag pratade för litet var det tecken på mitt oengagemang. Jag kallades till möten med honom nästan varje vecka, jag fick hemuppgifter som gick ut på att jag skulle tänka ut om jag kunde bete mig på ett annat sätt som skulle vara mera anpassad till de olika situationerna. Han bad mig gång på gång att jag skulle anpassa mig efter var och en som jobbade på avdelningen, vilket var drygt femton personer. Det påverkade vem jag var, min självkänsla tog hissen ner, och mitt självförtroende svajade hit och dit, men eftersom jag efterfrågad från andra avdelningar, klarade jag mig. Ett tag. Under de första fem åren av hans tid på bolaget, fick han bland de sämsta omdömen i medarbetarundersökningarna, men ledningen valde att hålla kvar honom och utbilda honom. De kvinnor han gav sig på, har alla slutat i bolaget, men han är kvar. Jag slutade också där, men levde med det i drygt tre år. Rädslan, skammen och fegheten att inte stå upp för mig själv.”

”På ett möte efter att ha påpekat uppenbara brister i en process blir jag tilltalad av en chef: ”Lilla gumman, så kan det väl ändå inte vara? Nu tänker du visst lite tokigt?””

”Vi var en grupp från företaget på ett event där vi alla bodde tillsammans i hyrt hus. Det var högsta chefen och avdelningschefer samt jag och en kollega och vi var alla kvinnor. En dag berättade högsta chefen att hon var bisexuell, vilket togs emot positivt av alla. Någon dag senare när vi var på ett mingel bad hon om ett samtal med mig personligen, hon bad min närmaste chef att lämna oss ensamma. Hon sa ”du vet väl att du är mycket attraktiv och snygg? I morse när du kom upp i din pyjamas och hade rufsigt hår var du bara så sexig! Du får inte säga någonting om det här till någon!”. Jag mumlade något och gick från minglet. Jag berättade genast för min kollega om vad som hänt. Chefen visade sitt intresse vid fler tillfällen men jag höll mig på behörigt avstånd. Idag har jag slutat på företaget.”