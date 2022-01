Här får innovativa startups testa sina idéer på svenska fordonseliten

”När vi startade var det mer fokus på svenska startups, nu är det sökande från hela världen. Jag tror att man pratar mer startups emellan och tipsar varandra. Det är inga konstigheter att jobba över gränser i dag”, säger Katarina Brud, som är chef för Mobility Xlab.

Idéen bakom Mobility Xlab är att skapa kontakt mellan storbolag och uppstickare, ett första samarbete som på sikt kan det leda till ett mer långtgående partnerskap. En win-win-situation, som Brud kallar det. De nya bolagen är snabba men de behöver kunder och möjlighet att validera sin teknologi. De stora och etablerade bolagen har välfungerande organisationer och stor global marknad men behöver å andra sidan bli bättre på innovation.

En gång i halvåret väljs ett antal startup-bolag ut som får dra sin pitch för storbolagen. Om minst två av dem är intresserade erbjuds de en plats i Mobility Xlab. Statliga Vinnova bidrar med finansiering för labbet och partnerbolagen har skjutit till pengar från sina egna kassor.

MobilityXlab såg dagens ljus för snart fem år sedan. Bakom initiativet står biltillverkaren Volvo Cars VOLCAR B +1,65% Dagens utveckling , lastbilskoncernen Volvo, telekombolaget Ericsson ERIC B -0,23% Dagens utveckling , teknikföretaget Veoneer VNE SDB +0,12% Dagens utveckling , mjukvarutvecklaren Zenseact samt Geely-ägda forsknings- och utvecklingsföretaget CEVT. Innovationslabbet är placerat i Lindholmen Science Park på Hisingen i Göteborg. Utmaningen som fick cheferna i bolagen att vilja satsa på projektet är: hur ska fordonsindustrin i Västsverige behålla konkurrenskraften? De insåg att de behövde startup-bolagens innovationskraft och mer snabbfotade arbetssätt.

Nu i januari har fyra nya bolag passerat nålsögat och fångat intresset hos två eller fler av grundarbolagen:

Eyescanner – Göteborgsbaserat mjukvaruföretag som utvecklar mjukvara/algoritmer för läkemedelsdetektering genom bildanalys av ögonområdet. Drivs av före detta anställda hos Säpo, polisen Stefanie Najafi och psykologen Jenny Johansson. Vann bland annat förra årets pitchtävling på Di Digitals event Female Founders. Läs separat intervju med Eyescanners medgrundare Jenny Johansson här.

Detectivio – Göteborgbolaget har utvecklat AI-teknik för att möjliggöra kontaktlös mätning av de mest kritiska hälsomåtten. Potentiella användningsfall bortom hälso- och sjukvården skulle kunna vara att erhålla hälsostatistik för bland annat förare och piloter.

12iD – Stockholmsbolag som sätter fokus på digital identitet och att koppla samman identitetsinnehavare med ett globalt ekosystem av flera tjänster.

Aiden – Volvo Cars-backat bolag med hemvist i startup-meckat Silicon Valley är världens första rena mjukvaruprodukt som förvandlar fordon till IoT-enheter (Internet of Things) – oavsett märke. De möjliggör dubbelriktad kommunikation direkt med Aidenabled™-fordon. Som vd för bolaget sitter svensken Niclas Gyllenram som tidigare varit bland annat varit chef för mjukvaruutvecklingen på Volvo Cars.

Nu väntar ett intensivt första halvår för de fyra startuperna. De kommer inom kort bli tilldelade dedikerade kontakter med industrin och tillsammans ska de sätta upp mål för samarbetet. Förhoppningen är att man under det första halvåret kan få fram någon slags prototyp ihop. Funkar samarbetet bra förlängs deltagandet med ytterligare ett halvår.

Nu hoppas både deltagare, storbolag och arrangörer att smittoläget ska förbättras så att man kan få till fler fysiska träffar under vintern och våren.

”Det går ju att jobba och samverka utan att ses i den fysiska världen. Utmaningen är ”kaffe-maskinspauserna” där man kan skapa nya kontakter. Där är det fysiska helt unikt. Vi hoppas att kunna samlas så vi får till även de kopplingar som bara går att få när man är på plats. Just de är lite svåra att få till digitalt”, säger Brud.

Mobility Xlab

Totalt ingår 12 bolag i programmet, då utvärdering fortfarande pågår av innovationer som valdes in i fjol. Urvalet till Mobility Xlab görs två gånger årligen, med alla partners djupt integrerade i processen.



Under Mobility Xlabs första fyra år har innovationshubben fått in 486 ansökningar från mer än 50 länder, bjudit in 65 att delta vilket lett till 64 koncepttest (PoC) och 12 kommersiella kontrakt/ partnerskap.

Mobility Xlab drivs av Lindholmen Science Park med stöd från Vinnova och Västra Västra Götalandsregionen.