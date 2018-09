Här är USA:s festligaste stad

Men New Orleans var, i motsats till i dag, ingen populär stad bland fransmännen. Dömda fransmän fick under perioder välja mellan att sitta i fängelse i Frankrike eller emigrera till sumpmarkerna kring mynningen av Mississippi där Frankrike grundat New Orleans 1718. De flesta valde fängelset i Frankrike.

Men baronessan Micaela Pontalba var seglivad. Hon överlevde dådet och det mest bestående menet var att hon miste två fingrar på vänster hand i sina försök att skydda sig. I en framtida porträttmålning poserar hon stolt med den skadade handen synlig. Äktenskapet höll av förståeliga skäl inte påfrestningarna och Micaela Pontalba skiljde sig från sin man. Hon bodde i Frankrike under stora delar av sitt vuxna liv, men återvände så småningom till New Orleans och bestämde sig för att rusta upp staden.

Hennes svärfar baron Joseph Delfau de Pontalba var en tidigare officer som blivit paranoid kring pengar och social kontroll. En kväll kunde han inte länge stå emot sin längtan efter pengarna, smög in till sin sonhustru och sköt henne med fyra skott i bröstet. När han väl insåg vad han gjort låste han in sig på sitt arbetsrum och sköt ihjäl sig själv.

Den dramatiska historien lever kvar i New Orleans också i dag med mycket fester och en gränslöshet som är ovanligt i USA, framför allt i de södra konservativa delstaterna. Den mest berömda är festivalen Mardi Gras, som avslutar på fettisdagen med obegränsade mängder mat och dryck. Men då är de flesta redan utmattade efter 40 dagar av fest som når sin kulmen på fettisdagen. Även om Mardi Gras är den mest kända festivalen ordnas det totalt över 400 festivaler och parader i New Orleans varje år.

Invånarna i New Orleans har alltid levt av sitt vatten invid Mississippiflodens mynning, men är också utsatta för årliga översvämningar. Katrina förstärkte klyftan mellan vita och svarta i New Orleans och de flesta som drabbades var fattiga svarta arbetare som inte hade råd att ta sig ut ur staden innan orkanen slog till.

När Houston i Texas, några timmar bort, ödelades av orkanen Harvey i höstas, den mest ödesdigra orkanen sedan Katrina, klarade sig New Orleans undan med andan i halsen även om många fruktade en repris av Katrina. New Orleans ligger liksom Houston under havsvattennivån och är mycket utsatt för översvämningar. Dessutom ligger myndigheterna i New Orleans efter med att förnya det gamla skraltiga dräneringssystemet.

Under ett besök i New Orleans är en tur till de historiska slavplantagerna ett måste, helst någon av plantagerna Laura eller Whitney. Di besökte plantagen Laura, som fick sitt namn när Laura Locouls far försökte få dottern att ta över plantagen omkring 1890 genom att döpa plantagen efter henne. Men i stället gifte sig Laura och flyttade med sin man Charles Gore till St. Louis, Missouri.

Hon skrev dock ned historien om plantagen, familjefejderna, hur slavarna behandlades och varför hon ville flytta därifrån. Lauras manuskript hittades 1993 och är grunden till personliga historier som i dag berättas på Laura.

Förutom musiken och festivalerna är maten mycket intressant i New Orleans, till exempel skillnaderna mellan kreolsk och cajunmat.