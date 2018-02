Här är terroristernas favoritapp

När Rakhmat Akilov skulle utföra sitt dåd i fjol i centrala Stockholm kommunicerade han flitigt med höga företrädare för Islamiska staten (IS) i Irak, tyder en granskning på som TT deltagit i. Han pratade med sina IS-kontakter, chattade och skickade bilder. Han bad om tips på spränganordningar, skickade en lojalitetsbekännelse till IS och förvissade sig om att hans attentatsplaner – i terrororganisationens ögon – var ideologiskt och religiöst försvarbara.

I boken "ISIS: Inside the Army of Terror" från 2015 skriver säkerhetsexperterna Hassan Hassan och Michael Weiss att appen är populär just bland Islamiska statens anhängare. Eftersom användare inte bara har individuella konton, utan också kan bilda större grupper, kan Zello användas som en radiokanal: Propaganda såsom hatpredikningar och uppmaningar till terrorhandlingar basuneras ut till stor publik.