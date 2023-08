Här är artisterna som spelar på batteridrivna festivalen

Festivalen äger rum den 1-2 september på Torön som ligger mitt i Ljusnan, utanför Järvsö. Festivalen kommer att fylla tre scener med musik under två dagar och har som syfte att erbjuda en djupdykning i intressant musik samtidigt som den uppmuntrar till hållbart tänkande.

Medarrangör för festivalen är Erik Ohlsson på artistagenturen Jubel, som bland annat står bakom Hudikkalaset och Carolas sommarturné. Konstnärliga ledare för festivalen är Dramaten-skådespelaren Alexander Salzberger och projektledaren Frieda Wentworth, som själva är Järvsöbor på deltid. Alexander Salzberger var under våren aktuell i pjäsen ”Stormen” på Dramaten och i höst syns han i thrillerserien ”Veronica” på Viaplay, med Alexandra Rapaport i huvudrollen.

Republic of Woodland är en uppföljning till en tidigare festival som hölls på ön Nässlingen i Stockholms skärgård under 2020 mitt under brinnande pandemi. Den var betydligt mer småskalig med bröderna Gustaf och Viktor Norén som huvudattraktion.

Denna gång är festivalen större och arrangörerna räknar med runt 2.000 besökare per dag, vilket innebär att det blir totalt 4.000 besökare under helgen.

”Vi vill att Woodland ska erbjuda ett genremässigt varierat program med stora kontraster, där stad möter landsbygd och det traditionellt svenska möter internationella impulser”, säger Alexander Salzberger.

”Vi börjar till exempel med folkmusik av Sara Parkman där vi flörtar med det lokala. Sedan tar vi oss vidare till Istanbul med ett uppträdande av Islandman med turkisk dans, dj-duon Dadadisco från Berlin och Ozzy6Y från Rosengård.”

Ett annat exempel på artister som kommer till festivalen är Mapei, som just har spelat in ”Så mycket bättre”. Andra är Maxida Märak och det gamla proggbandet Ragnarök.

Maten på festivalen kommer att vara hållbar och några matproducenter kommer från Stockholm, medan resten är lokala. Exempel från Hälsingland är Järvsö Lanthandel, Anders-Pers Fikabord och Järvsöklämman. Från Stockholm kommer bland annat Matateljén och Falafelbaren som erbjuder palestinsk mat.

”Vi räknar också med att de samarbetar. Man skulle till exempel kunna tänka sig att Falafelbaren använder råvaror från Hälsingland när de lagar sin palestinska mat”, säger Alexander Salzberger.

Festivalledningen för Republic of Woodland: Alexander Salzberger, Frieda Wentworth och Erik Ohlsson.

Maten kommer att lagas över öppen eld för att minimera energiförbrukningen och ge en autentisk festivalupplevelse. Artisterna kommer också att uppmanas att ta tåget upp till festivalen för att minska utsläppen.

Elförsörjningen ska skötas av batterier från batterijätten Northvolt, vilket gör festivalen till en av de första i sitt slag som använder hundra procent batteridrift. Produktionen kommer att anpassas efter tillgänglig energi, och artisterna kommer att uppmanas att använda enklare ljus- och ljudaggregat för att minimera energiförbrukningen.

”Med detta vill vi utmana den samhällsdebatt som under vintern har kretsat kring att bygga ut kärnkraft och i stället uppmana alla att lära sig leva efter sina tillgångar”, säger Erik Ohlsson på Jubel.

Festivalen sammanfaller med Järvsö Sustainable Tourism Summit, där FN-chefer, företagsledare och experter inom hållbarhet samlas för att diskutera vikten av hållbar turism. Eventet arrangeras den 30 augusti till 1 september och kommer att bjuda på diskussioner och workshops kring hållbarhet.

Dessutom samarbetar festivalen med löparloppet Järvsö Salomon Trail som går den 2 september.

”Många av dem som har sprungit kommer att gå på vår festival också”, säger Alexander Salzberger.

Alexander Salzberger tycker att det finns mycket rolig energi i Järvsö just nu.

”Här finns många människor som vill göra grejer och vi i festivalledningen har fått väldigt fin respons från lokalbefolkningen”, säger han.