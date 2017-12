Här är aktierna som har stigit mest 2017

Kursen har utvecklats stabilt under året men accelererade under sommaren i samband med att bolaget vann en patenttvist och senare tog emot en order värd 21 miljoner kronor från sjukhuset Nya Karolinska.

Men bolaget har konsekvent levererat starka rapporter under året och lyckades i slutet av december nå en förlikning med spelutvecklaren Mytona om rättigheterna till spelet "The Secret Society".

Det skadar inte heller att Evolution Gaming klev in i Stockholm Benchmark Index, som följs av många stora fonder, i november. Så sent som i mitten av december höjde Handelsbanken sin riktkurs för aktien till 700 kronor i en analys där en stark sista kvartalsrapport för året och goda utsikter för 2018 underströks.

Spelbolaget Evolution Gaming är ensamt på storbolagslistan om att ha lyckats dubblera aktiekursen under året. Aktien har stigit 124 procent på Stockholmsbörsen under 2017.

Resultatet av fas 2-studierna med Ides publicerades i prestigefulla The New England Journal of Medicine under året och bolaget siktar nu på att kunna lämna in ansökningar om marknadsgodkännande i Europa och USA under den senare delen av 2018.

E-handelsföretaget Qliro, som äger modesajten Nelly, och polymertillverkaren Nolato har båda lyckats leverar kursdubbleringar på mid cap-listan under året.

Listkollegan Wilson Therapeutics, som utvecklar läkemedel mot en sällsynt dödlig sjukdom som gör att drabbade ackumulerar koppar i kroppen, når inte riktigt upp till en dubblering men har fortfarande ökat respektabla 89 procent under året.

På småbolagslistan har även kabelbolaget Hexatronic dubblat börsvärdet under året. E-handelsbolaget Sportamore var uppe och nosade på en sådan rusning under sommaren men efter en skakig höst får bolaget nöja sig med en uppgång på 89 procent för året.