EU har gett Hansa grönt ljus – Vd: ”Transformativt för bolaget”

Hansa Biopharma vill inte gå ut med något tänkbart pris per behandling, men priset som myndigheterna sätter efter förhandling med bolaget utgår från vilket värde läkemedlet skapar. Søren Tulstrup jämför med att dialys – som en njurtransplantation onödiggör – kostar minst 100.000 dollar per år i USA, där imlifidase också är under utvärdering. Ett så kallat studieprotokoll skickades förra veckan in till landets läkemedelsmyndighet FDA, och bolaget inväntar nu ett etiskt godkännande därifrån.

I Europa är dialys också kostsamt, men varierar i olika länder.

Vad är de möjliga hindren eller riskerna nu?

”Man ska aldrig underskatta utmaningarna med att bygga infrastruktur och förändra beslutsfattares uppfattningar när man inför en ny transformativ behandling, något jag har varit med om flera gånger förut. Det behövs mycket utbildning, och riktlinjer behöver utarbetas och implementeras. Det är mycket som behöver göras, och försäljningen kommer inte att skjuta fart snabbt, snarare S-format.”