Hansa Biopharma presenterar nya imflidasedata på kongress

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Syftet med den ena artikeln ”Rabbit anti-thymocyte globulin as induction therapy following desensitization with imlifidase” var att fastställa den lämpligaste tidpunkten för att inleda behandling med anti-tymocytimmunglobulin från kanin (rATG) efter transplantation som möjliggjorts med imlifidase. Resultat tyder på att rATG kan påbörjas så tidigt som fyra dagar efter imlifidase, eftersom en viss tidig klyvning i början av behandlingen inte förväntas ha någon negativ totaleffekt på rATG-behandlingen, skriver Hansa Biopharna. Resultaten måste bekräftas med in vivo-data.

I arbetet ”Patterns of IgG rebound after imlifidase treatment”, som accepterades som en posterpresentation på ESOT-kongressen, undersöks mönster och tidpunkt för återbildandet av de antikroppar som undertrycks av imlifidasebehandlingen, särskilt anti-drogantikroppar, immundominanta donatorspecifika antikroppar och vaccinantigenspecifika IgG, skriver Hansa Biopharma HNSA -0,65% Dagens utveckling . Dessa jämfördes med den totala IgG-poolen hos immunsupprimerade njurtransplantationspatienter. De mönster som studien visade stämmer väl med förväntningarna och resultaten av andra kliniska prövningar, där man undersökt återbildandet av antikroppar efter behandling med imlifidase, enligt bolaget.

”De data som i år presenterades på ESOT understryker vårt fortsatta engagemang för att vidareutveckla och bygga kunskap kring behandlingen med imlifidase för att möjliggöra transplantation av högsensitiserade patienter”, säger Christian Kjellman, med titeln Chief Scientific Officer på Hansa Biopharma.